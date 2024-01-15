32 тыс. вакансий в Иркутской области размещено на портале «Работа России»

За первую неделю 2024 года работодателями Иркутской области в базу загружено 11,8 тысячи вакансий, количество предложений работы выросло почти на 37%. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

– В настоящее время для соискателей региона доступна 32 581 вакансия на предприятиях Иркутской области, причем большинство работодателей предлагают полную занятость, и только 10% вакансий – временная работа, – сообщил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

На портале https://trudvsem.ru/ соискатели могут легко найти работу в желаемом регионе, используя удобный поиск. База вакансий обеспечивает достоверные данные и возможность быстро и просто разместить свое резюме. Пользователи могут настроить фильтры для поиска работы рядом с местом проживания и выбрать желаемую заработную плату, график работы, тип занятости и другие критерии.