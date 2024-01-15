Биткоин закрепился на 42 тыс. долларов

После запуска ETF курс самой популярной криптовалюты потерял 7 тыс. долларов. Об этом пишет РБК.

Курс биткоина (BTC) в ночь на 15 января просел более чем на 3%, в моменте опустившись до отметки 41 718 долларов в паре к стейблкоину Tether USD (USDT) на бирже Binance. Затем BTC частично отыграл потери, и на 10:20 мск первая криптовалюта торгуется по 42,6 тыс. долларов.

Максимум января для BTC составил 48,9 тыс. долларов.

Ранее стало известно, что юго-востоку Сибири грозит серьезный энергодефицит уже в 2024 году, пишет «Ъ». Свободных мощностей нет, предупреждают в Минэнерго. Это ставит под вопрос развитие трех регионов – Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края, где реализуются сразу несколько масштабных проектов. Минэнерго предлагает решить проблему энергодефицита путем увеличения в несколько раз тарифов для промышленных майнеров. Отраслевые эксперты уверены, это не панацея: такое решение может привести к росту доли серого майнинга и создать опасный прецедент дискриминационного подхода к потребителям.