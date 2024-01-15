НБКИ предоставил Персональный кредитный рейтинг 17 млн россиян

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в 2023 году количество полученных россиянами своих Персональных кредитных рейтингов (ПКР) в НБКИ составило 16,7 млн ед., увеличившись на 51% по сравнению с предыдущим годом (в 2022 году – 11,1 млн. ед.).

Популярность обращения за своим ПКР среди граждан растет в условиях общего сокращения банками «аппетита к риску». Так, получить кредит на хороших условиях становится все сложнее – если в 2022 году банки одобрили 26% всех кредитных заявок, то в 2023 году уже 22%. В этой связи граждане стали более тщательно следить за своей кредитной историей (числовым выражением качества которой является ПКР), поскольку чем выше значение ПКР, тем выше шансы получить кредит.

Что касается региональной статистики, то наибольшее количество граждан, которые смогли ознакомиться со своими кредитными историями и ПКР на сайте НБКИ зафиксировано в:

Москве (536,0 тыс. чел.),

Московской обл. (384,5 тыс. чел.),

Краснодарском крае (320,2 тыс. чел.),

Санкт-Петербурге (271,6 тыс. чел.),

Свердловской обл. (257,2 тыс. чел.).

«В принятой Правительством в 2023 году Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года было особо отмечено, что у граждан должно сформироваться устойчивое понимание своих кредитных историй и кредитных рейтингов, которое они могли бы применять на практике, – говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Поэтому инициатива НБКИ по расчету и предоставлению гражданам их ПКР на абсолютно бесплатной основе способствует достижению целей упомянутой выше Стратегии. Так, воспользовавшись своим правом на бесплатное получение кредитной истории и ПКР перед подачей кредитной заявки, граждане могут, прежде всего, убедиться, что в их кредитной истории нет каких-либо «неожиданностей», а также самостоятельно оценить свой уровень кредитоспособности и, соответственно, шансы на получение кредита. Таким образом, уже сейчас удобный и доступный ПКР помогает миллионам россиян выбирать кредиты осознанно и на выгодных для себя условиях. Безусловно, в 2024 году мы продолжим практику бесплатного предоставления ПКР без каких-либо ограничений, и рассчитываем на то, что количество россиян, которые будут контролировать свое кредитной здоровье, существенно увеличится».