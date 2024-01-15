Новостройки Москвы за 2023 год подорожали на 21%

Эксперты агентства недвижимости Ageeva Real Estate проанализировали динамику цен на первичном рынке Москвы за 2023 год. По итогам декабря 2023 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Москвы достигла отметки в 376,3 тыс. руб.

За весь 2023 год – с января по декабрь – средняя цена за 1 кв. м. на первичном рынке российской столицы выросла на 20,89%. В абсолютных цифрах рост составил 65 тыс. руб. Так, в январе прошлого года средний квадрат в новостройках оценивался в 311,3 тыс. руб.

За год – с декабря 2022 года по декабрь 2023 года – средняя цена за 1 кв. м. на первичном рынке Москвы выросла на 24,72% или на 74,6 тыс. руб.

В январе 2024 года на первичном рынке Москвы экспонируется 60,7 тыс. лотов.

На данный момент самый дорогой квадратный метр на первичном рынке Москвы оценивается в 5,49 млн рублей. Такая стоимость метра зафиксирована в квартире общей стоимостью 1,93 млрд рублей и площадью 351 кв. м. Планируется, что комплекс, в котором находится эта квартира, будет сдан в начале 2026 года.