Названа единственная купель в Иркутске

Купания в Крещение Господне разрешены лишь в одном водоеме города – заливе Якоби. Об этом рассказали в мэрии.

В акватории водохранилища продолжается строительство ледового комплекса «Иркутская Иордань». Уже сделали снежные ограждения, сейчас устанавливают скульптуры и подготавливают проруби. Их будет три – две для купания и одна для забора воды. Все работы выполняют прихожане храма Александра Невского, сотрудники театра народной драмы, волонтеры.

На единственной иордани предусмотрены раздача горячего чая, работа туалетов, установка палаток для обогрева и переодевания, контейнеров для сбора мусора, подготовка автопарковок.

Будут обеспечены медицинское сопровождение и охрана общественного порядка. Накануне праздника муниципальное предприятие «Иркутскавтодор» проведет расчистку и подсыпку дорог по маршруту крестного хода от храма до залива. МКУ «Безопасный город» организует спасательный пост, а также будет патрулировать места возможного выхода на лед и несанкционированного купания.

Празднование Крещения проходит в два этапа. Вечером 18 января с 17:00 пройдут службы в храмах. Утром 19 января после литургии и крестного хода проходит освящение водоема.