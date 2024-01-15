Объемы экспорта газа в Китай и спрос в РФ бьют рекорды. Что это значит?

Суточные объемы экспорта трубопроводного газа в Китай и спрос в РФ обновили максимумы, сообщает Газпром.Кроме того, в ноябре Китай импортировал рекордные объемы газа — 16,45 млрд куб. м. Это на 23% больше относительно аналогичного периода прошлого года и выше исторических максимумов декабря 2020 г. в 15,19 млрд куб. м. По мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, драйвер – сильные холода.

– В последнее время в европейской части России было очень холодно. Суточные поставки потребителям в РФ из единой системы газоснабжения Газпрома два раза подряд обновили максимумы. Предыдущий рекорд 30 января 2014 г. (1,787 млрд куб. м) был побит 12 января, когда объемы достигли 1,788 млрд куб. м, а затем 13 января — 1,815 млрд куб. м. Увеличение поставок на внутреннем рынке позитивно для акций компании. Однако при средних ценах на российский газ $65–70 против около $350 в Европе и предположительно $250 за куб. м в Китае финансовый эффект от нескольких дней аномально высоких поставок, скорее всего, будет весьма скромным.

По мнению экспертов БКС, рекордные спрос на российский газ и поставки в Китай — небольшие, но позитивные новости для Газпрома.

– Важнее то, что в ноябре Китай импортировал рекордные объемы газа. Этоповышает вероятность подписания контракта по «Силе Сибири – 2» в скором времени, – считают эксперты.