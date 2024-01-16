Владимира Колмогорова назначили новым операционным директором Эн+

Владимир Колмогоров назначен новым операционным директором энерго-металлургического холдинга "Эн+", говорится в сообщении компании. Ранее эту должность занимал Михаил Хардиков, который с 1 января 2024 года является генеральным директором компании. Для Иркутска Владимир Колмогоров человек не новый, ранее он работал генеральным директором «Иркутскэнерго».

Владимир Колмогоров окончил Новосибирский электротехнический институт и начал карьеру в качестве мастера на Красноярской ГЭС, а затем занял должность старшего мастера группы на Саяно-Шушенской ГЭС. В 1989 году он был назначен директором Красноярской ГЭС, которой руководил до 1997 года. Затем перешел в структуру РАО «ЕЭС России», где занимал руководящие посты по управлению объектами генерации в Сибири.

За период с 2000 по 2016 год он возглавлял такие энергетические компании, как «Сибирская энергетическая компания», «Иркутскэнерго», ОГК-3, а также занимал должность советника генерального директора «Норильского никеля».

С 2016 по 2023 год Колмогоров занимал пост первого заместителя генерального директора Эн+ по технической политике.

«Эн+ является одним из лидеров российской энергетики, активно развивающейся в Сибири, у нас большие планы, и я надеюсь, что мой многолетний опыт работы в сфере энергетики, моя экспертиза будут способствовать усилению наших позиций в отрасли и укреплению Сибири как драйвера экономического роста России», – комментируя свое назначение, отметил Владимир Колмогоров.

Эн+ – мировой лидер по производству низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии. Годовая мощность алюминиевого производства – 4,2 млн т , установленная мощность гидроэлектростанций – 15,1 Гвт., выручка компании в 2022 году составила 16,5 млрд долларов США, в компании работает более 90 тысяч сотрудников.