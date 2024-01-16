Иркутские работодатели стали чаще предоставлять сотрудникам полисы ДМС

Служба исследований hh.ru провела опрос среди российских работодателей, в том числе из Иркутской области, и выяснила, как они заботились о физическом здоровье своих сотрудников в 2023 году.

Опрос российских работодателей, в том числе из Иркутской области, показал, что компании все чаще готовы обеспечивать своих сотрудников полисами ДМС в рамках программы заботы о физическом здоровье (37%). Причем доля таких ответов в 2023 году выросла на 2% по сравнению с 2022 годом.

Каждая четвертая компания (25%) организовывала с этой целью корпоративные спортивные мероприятия (+4% относительно 2022 года).

Еще 23% компаний-работодателей для поддержки здоровья команды оплачивала фитнес или спортзал на работе (+9% относительно 2022).

22% обеспечивали регулярную диспансеризацию, причем этот вариант ответа выбрали на 15% больше респондентов, нежели в 22-м году, и это говорит о наибольшем росте интереса работодателей к данному формату поддержки здоровья сотрудников.

Еще 14% стали предоставлять работникам путевки в санаторий (+7% относительно 2022), 11% – услуги телемедицины, 7% – восстановление после травмы или тяжелой болезни, по 4% – лечение в корпоративных клиниках и программы правильного питания и здорового образа жизни, 1% – диетическое меню.

Среди вариантов «другое» сами работодатели отметили такие способы заботы о здоровье сотрудников как выдача витаминов, предоставление фруктов каждый день, баня два раза в месяц, частичная оплата массажа, медицинский пункт на территории предприятия, оплата профилактической обуви и ортопедических стелек, а также скидки на лекарства.

Показательно, что по итогам 2023 года лишь 29% компаний не предоставляли своим работникам никаких вариантов заботы о здоровье, и за год доля таких сократилась на 10% (в 2022 – 39% компаний никак не заботились о здоровье сотрудников).

Однако, среди тех компаний, кто пока не внедрил корпоративные программы поддержки здоровья, наиболее высокий интерес проявляют к полисам ДМС (73%), компенсациям за оплату фитнес-центров (73%) и к путевкам в санатории (58%).

«Во многих компаниях нет комплексного подхода к этому направлению, как и нет ответов на запросы работников о карьерном росте, финансовом, физическом и эмоциональном благополучии. Хотя это именно та среда, которая позволяет людям находить смыслы в своей ежедневной деятельности, чтобы достигать ожидаемой продуктивности», - комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

В данный момент в Иркутской области открыто более 1,3 тысячи вакансий, где в условиях труда указан полис добровольного медицинского страхования, и это 12% от всего объема активных предложений о работе в регионе. Чаще всего такие предложения встречаются в вакансиях от компаний из нефтегазовой отрасли, финансового сектора и розничной торговли.

Путевки в санаторий предлагают реже - их указали в 107 вакансиях, которые актуальны в январе. Чаще всего санаторно-курортное лечение готовы обеспечивать компании из сферы перевозок и логистики, металлургии и добывающей отрасли.