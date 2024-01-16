Россияне начали торговать бензином в интернете

Бизнес выступил с жалобой к кабмину. Об этом пишут «Известия».

Участники топливного рынка просят власти запретить физическим лицам или непрофильным фирмам интернет-торговлю топливом на маркетплейсах. Речь идет об интернет-сервисах с объявлениями от частных лиц, таких как Avito. Письмо с такой инициативой направила председателю правительства Михаилу Мишустину ассоциация «Надежный партнер».

– За последние полгода значительно выросло число предложений интернет-продажи топлива недобросовестными поставщиками, – рассказал «Известиям» вице-президент ассоциации Дмитрий Гусев.

В письме указано, что неспециализированные фирмы и частные лица размещают объявления о продаже бензина по ценам ниже оптовой, что «дает основания предполагать либо о реализации топлива, добытого незаконным путем», либо о реализации товара, не соответствующего требованиям качества и без уплаты налогов.

Напомним, что в Иркутской области повышение стоимости нефтепродуктов на оптовом рынке под влиянием роста мировых цен в сентябре продолжило транслироваться в розничном сегменте внутреннего топливного рынка. Как следствие, увеличились годовые темпы прироста цен на бензин и дизельное топливо.

На автомобильных рынках Приангарья снизилось предложение иномарок с пробегом из-за введенного в августе 2023 года запрета поставок некоторых типов автомобилей из Японии. Наряду с ослаблением рубля и повышением утилизационного сбора это ускорило годовой рост цен на подержанные импортные легковые автомобили.