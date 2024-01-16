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Россияне тратят на повседневные расходы 30% бюджета

Годом ранее значение благосостояния равнялось 34,5%, что на 12,8% выше, чем на данный момент. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга Ромир.

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В течение всего 2023 года показатели индекса благосостояния неуклонно снижались с 33,5% в январе до 28,1% в ноябре, что свидетельствовало, скорее всего, о перераспределении затрат в семейных бюджетах россиян. И только в декабре по традиции, перед новогодними праздниками и длинными каникулами наши соотечественники ощутимо увеличили траты на еду, как и расходы в целом.

В предыдущие годы наблюдений доля затрат на продуктовые категории в декабре была даже еще выше, чем в минувшем декабре. Это говорит о том, что несмотря на выделение дополнительных средств бюджета на угощения, россияне в большей степени потратились на подарки и декор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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