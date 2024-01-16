За 2023 год операторы Иркутскэнергосбыта обработали 2,3 млн запросов

В Едином энергетическом информационно-справочном центре (входит в Эн+) подвели итоги работы за 2023 год. За это время операторы приняли 2,308 млн звонков от жителей региона. Специалисты консультировали клиентов в течение 32 500 часов.

Специалисты подсчитали еще пару интересных цифр. Так, время ожидания соединения с оператором в среднем составило полторы минуты, а время разговора – 2 минуты 54 секунды. В большинстве случаев жители звонят, чтобы уточнить информацию о перерывах в подаче электроэнергии, на втором месте – взаиморасчеты, далее следует учет энергии и передача показаний приборов учета.

При этом, жители региона не всегда разговаривают со специалистами. Примерно две трети обращений приходится на IVR-систему – это система голосового меню, ею воспользовались более 830 тыс. раз. С помощью подсказок клиенты могут узнать сумму к оплате, режим работы ближайшего офиса или другую справочную информацию. В июле в контакт-центре внедрено новое направление: прием показаний с помощью искусственного интеллекта. Можно позвонить и без соединения с оператором передать данные счетчиков. Для этого голосовой помощник задает наводящие вопросы, ответы на них надо давать разборчиво, что и сделали клиенты более 227 тыс. раз.

– Общее количество звонков за год немного ниже, по сравнению с предыдущим годом. Связываем это с развитием дистанционных сервисов. Многие люди сегодня делают выбор в пользу мобильного приложения «Иркутскэнергосбыт» или сайта компании, где также можно узнать интересующую информацию или направить обращение специалистам, – Марина Неудачина, руководитель Единого энергетического информационно-справочного центра «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+).

Единый энергетический информационно-справочный центр работает круглосуточно. По вопросам качества энергоснабжения сориентируют в любое время суток. По общим вопросам с 8 до 20. Специалисты консультируют по номеру телефона 8-800-100-9-777 или 8 (3952) 790-777 при звонке из другого региона. Операторы отвечают на звонки в порядке очереди по мере их поступления.