Развивающиеся страны составят 60% мирового ВВП к 2026 году

Их доля вырастет на 20 процентных пунктов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Ассоциации банков России.

Там подчеркивается: разделение мировой экономики на «ядро» и «периферию» устарело. За последние 30 лет существенно изменился баланс сил между государствами. Сейчас ситуация достигла «глобального разлома», отмечается в документе.

Началом активной фазы стал 2018 год, когда началась торговая война между США и Китаем, считает вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, масштабные санкции, введенные против России и дружественных стран в 2022-м, а также понимание, что необходимо перестраивать промышленность и торговлю ускорили «глобальный разлом».

Вектор мировой экономики всё больше определяют развивающиеся страны, подтвердили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. Там добавили: их рост в ближайшее десятилетие составит 4% в год. В то же время для развитых государств этот показатель не превысит 1,7%, а для «большой семерки» – 1,6%.

Напомним, что с 1 января 2024-го в состав БРИКС вошли еще 6 стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. В свою очередь, председательство БРИКС перешло к России.

Благодаря вступлению в альянс Египта, под контроль БРИКС перейдет крупнейшая торговая артерия мира – Суэцкий канал. По данным администрации канала, с 2022 по 2023 годы через него прошло 25 897 судов, которые перевезли 1,5 млрд тонн грузов, а сборы за транзит составили 9,4 млрд долларов.