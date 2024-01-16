78 детей эвакуировали из детского сада в Иркутске

Учреждение находится на улице Желябова.

Как рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области, утром 16 января на пульт поступило сообщение от автоматической пожарной сигнализации о возгорании в дошкольном учреждении на улице Желябова. К месту были направлены подразделения по повышенному номеру. К моменту прибытия пожарных персонал детского сада оперативно вывел на улицу 78 детей. Пострадавших нет.

Установлено, что на втором этаже замкнуло светильник на потолке. Работники детского сада самостоятельно погасили его при помощи огнетушителя.