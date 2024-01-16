Теплоэнергетики устраняют дефект на тепловой сети по улице Академической в Иркутске

Специалисты Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ своевременно обнаружили дефект на подающем трубопроводе по улице Академической в Иркутске. Учитывая, что с 17 января ожидается значительное понижение температуры воздуха было решено срочно провести работы, чтобы не допустить возможную аварийную ситуацию при повышении нагрузок и минимизировать неудобства для жителей.

Работы проходят с 09:00 до 22:00 16 января и будут включать несколько этапов: отключение оборудования, слив теплоносителя, подготовка рабочего места, проведение толщинометрии для уточнения объемов ремонта, демонтаж поврежденного участка, монтаж нового участка трубопровода, изоляции и конструкций, проведение проверки качества швов и гидравлических испытаний, переключения, заполнение и включение в работу. Всего задействуют 31 человека оперативного и ремонтного персонала и 10 единиц техники. Ход проведения на разных этапах будут контролировать четыре руководителя работ Участка тепловых сетей и «Байкалэнерго». Теплоэнергетики будут на связи с управляющими компаниями, которым понадобится время на включение внутридомовых систем.

На период проведения работ будет действовать ремонтная схема. В некоторых домах Свердловского округа будут снижены параметры давления и температуры теплоносителя, это значит, что батареи и горячая вода будут прохладнее нормы. А в домах с закрытой системой теплоснабжения (особенность устройства внутридомовых систем) возможно отсутствие теплоснабжения. Под ограничение попадают дома на следующих улицах: Академическая, Безбокова, м-рн Ершовский, Зеленый берег, Юбилейный, Приморский, Южный, Геологов.