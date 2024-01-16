ИНК определила победителей конкурса «Знак экологической культуры и социальной ответственности»

Иркутская нефтяная компания (ИНК) подвела итоги конкурса «Знак экологической культуры и социальной ответственности» среди партнеров – подрядных организаций.

Участие в конкурсе приняли 12 компаний, оказывающих услуги на производственных объектах ИНК. Комиссия оценивала соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, отсутствие нарушений, наличие эколога в штате организации, уровень социальной ответственности, участие организации в конкурсах, рейтингах и благотворительных акциях. Наибольшее количество баллов начислялось за наличие соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Усть-Кутского муниципального образования.

Победителем по итогам 2023 года стала компания ООО ГСИ «Волгоградская фирма "Нефтезаводмонтаж"», призовой фонд составил 1 млн рублей. На втором месте – ООО «Союзэнергосервис», денежный приз – 500 тыс. рублей. Третье место у ООО «Сейсмопоиск», сумма выигрыша – 300 тыс. рублей.

По условиям конкурса организация-победитель должна направить 50% от суммы приза на проведение социального или экологического мероприятия. Официальное награждение победителей состоится до конца апреля в рамках форума руководителей подрядных организаций.