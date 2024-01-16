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Альфа-Банк и гид GreatList.ru объявили о трехлетнем сотрудничестве

Альфа-Банк совместно Александром Сысоевым анонсировали продолжение сотрудничества по проекту GreatList.ru. Ранее одна из ключевых фигур в российской гастрономии Александр Сысоев при поддержке Альфа-Банка запустил GreatList.ru – первый в России единый гид по лучшим местам крупных городов, где места выбирают эксперты.

По итогам первого года в гид попало более 200 ресторанов в 5 мегаполисах, уже более 1 млн высокодоходных пользователей воспользовались его рекомендациями.

Помимо этого, в гиде появился раздел «New by Альфа-Премиум», где собраны самые яркие и перспективные новые рестораны, которые потенциально могут оказаться в главном списке GreatList.ru.

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Также в гиде есть фильтр, с помощью которого можно выбрать места со скидками или бонусами по премиальным картам Альфа-Банка.

Активно развивается раздел «Выбор А-Клуба», где рекомендованы лучшие по кухне и сервису места по версии руководителя А-Клуба Алины Назаровой. Помимо этого, в «Выборе А-Клуба» добавилось новое стратегическое направление – первый премиальный гид по отелям России.

Кроме того, у сайта появились английская и китайская версии, которые уже пользуются популярностью у туристов из Стран Залива (ОАЭ и Катара) и Китая. Состоялся запуск первой части гида в ОАЭ – GreatList (ru.greatlist.ae) стал первым российским гидом, вышедшим на международную арену.

Помимо этого, в ближайшее время появится раздел-энциклопедия с информацией о лучших рестораторах и шеф-поварах страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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