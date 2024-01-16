Альфа-Банк заплатит до 1500 рублей за рекомендацию Альфа-Стикера

Альфа-Банк первым из банков заплатит за рекомендации платёжного стикера. Клиент банка получит до 1500 рублей после того, как отправит ссылку на оформление Альфа-Стикера другу, а тот совершит первую покупку.

Сам друг также получит деньги — до 500 рублей в зависимости от трат. Деньги придут как кэшбэк по обычной Альфа-Карте.

Рекомендовать Альфа-Стикер можно в мобильном приложении или Альфа-Онлайн.