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Альфа-Банк заплатит до 1500 рублей за рекомендацию Альфа-Стикера

Альфа-Банк первым из банков заплатит за рекомендации платёжного стикера. Клиент банка получит до 1500 рублей после того, как отправит ссылку на оформление Альфа-Стикера другу, а тот совершит первую покупку.

Сам друг также получит деньги — до 500 рублей в зависимости от трат. Деньги придут как кэшбэк по обычной Альфа-Карте.

Рекомендовать Альфа-Стикер можно в мобильном приложении или Альфа-Онлайн.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:LdtCKQU2N

/ Сибирское Информационное Агентство /
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