Ингосстрах Банк вошел в ТОП-10 крупнейших факторинговых компаний РФ

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) консолидировала предварительные данные о портфеле рынка факторинга на 1 января 2024 года (включая международный факторинг) и количестве обслуженных за 2023 год клиентов.



По данным АФК Ингосстрах Банк занял 10 место с факторинговым портфелем равным 31,56 млрд рублей по состоянию на 1 января 2024 г.



– Банк активно вовлечен в стратегическое развитие факторинга в России — Александр Варенников является членом правления Ассоциации факторинговых компаний, – говорится в сообщении банка.