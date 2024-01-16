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Ингосстрах Банк вошел в ТОП-10 крупнейших факторинговых компаний РФ

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) консолидировала предварительные данные о портфеле рынка факторинга на 1 января 2024 года (включая международный факторинг) и количестве обслуженных за 2023 год клиентов.

По данным АФК Ингосстрах Банк занял 10 место с факторинговым портфелем равным 31,56 млрд рублей по состоянию на 1 января 2024 г.

– Банк активно вовлечен в стратегическое развитие факторинга в России — Александр Варенников является членом правления Ассоциации факторинговых компаний, – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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