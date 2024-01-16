Примсоцбанк: Держателей "Мир" ждёт скидка на покупки в "Лэтуаль"

Держатели карты «Мир» от Примсоцбанка могут получить 1400 рублей скидки на покупку на сайте и в мобильном приложении «Лэтуаль» по промокоду.



• Чтобы получить промокод на скидку, нажмите на кнопку «Получить подарок»;

• Ссылка на ваш уникальный промокод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru в разделе «Призы и подарки». Успейте получить его до 31 января 2024, а активировать до 29 февраля 2024;

• Выберите товар на сайте магазина или в мобильном приложении «ЛЭТУАЛЬ» и введите промокод в специальном поле;

• Использовать промокод можно только один раз в период действия акции;

• Оплатите покупку картой «Мир» и получите скидку по промокоду в размере 1400 рублей на покупку от 4000 рублей.



Дополнительно:



• Скидка по промокоду предоставляется на один чек;

• Скидка по промокоду не предоставляется при покупке сертификатов eCARDS и пластиковых подарочных сертификатов нового образца;

• Скидка по промокоду не суммируется с другими промокодами;

• Количество и ассортимент товаров, участвующих в акции, ограничены, подробнее с условиями можно ознакомиться по ссылке.



Организатор Акции:



Общество с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко»;

Адрес местонахождения: 119261, город Москва, Ленинский проспект, д.72/2;

ОГРН – 1027739498324;

ИНН/КПП – 7729265128 / 997350001.

Срок действия акции 28.12.2023 - 31.01.2024