Клиентами ПСБ в новых регионах России стали более 2 млн человек и свыше 80 тысяч компаний

Клиентами ПСБ в новых регионах стали уже почти 2,3 млн человек и более 80 тысяч компаний, рассказал директор департамента развития отдельных регионов ПСБ Антон Коровкин в рамках бизнес-завтрака с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным на международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

Мероприятие было посвящено вопросам формирования комфортной инвестиционной среды в ДНР, в том числе развитию современной финансовой инфраструктуры в новых субъектах.

«ПСБ провел беспрецедентную по своим масштабам работу: в кратчайшие сроки новые субъекты интегрированы в финансовую систему России, миллионы жителей новых регионов получили доступ к банковским услугам для решения своих вопросов, налажено бесперебойное сопровождение расчетов бизнеса, предприятия используют открывшиеся возможности для наращивания производства и торговли. ПСБ, содействуя восстановлению и развитию экономики регионов, принимает участие и в социальных проектах, внося свой вклад в восстановление мирной жизни в новых субъектах России, инвестируя в строительство спортивной инфраструктуры, общественно-культурных пространств и в другие социально важные проекты. Мы продолжим наращивать объемы участия ПСБ во всех направлениях социально-экономической жизни Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей», - отметил Антон Коровкин.

На конец 2023 года сеть ПСБ почти достигла 470 отделений в 128 городах и населенных пунктах новых субъектов, ПСБ установил около 2 тысяч банкоматов, в том числе с круглосуточным доступом, и более 34 тысяч терминалов оплаты в торговых точках. ПСБ открыл почти 5 млн счетов физическим лицам, более 85 тысяч счетов – юридическим лицам.

Обеспечивая интеграцию новых регионов в финансовую систему России, ПСБ предоставляет кредитно-гарантийные продукты для бизнеса новых субъектов РФ, предоставляет потребительское и ипотечное кредитование для населения, реализует национальные программы государственной поддержки - льготные программы кредитования Министерства экономического развития, Министерства сельского хозяйства и проч.