ВТБ помог организовать первую свадьбу с использованием биометрии

Первая в стране свадебная церемония с регистрацией брака по биометрии состоялась в рамках выставки-форума «Россия». Бракосочетание прошло без использования подтверждающих личность документов, согласие на брак пара подтвердила с помощью биометрии, которые молодожены предварительно сдали в отделении ВТБ.

Технология банка помогла регистрации семьи молодых учителей из Воронежской области. В ходе церемонии молодожены подтвердили личность без предъявления каких-либо документов – на планшете с использованием биометрических технологий. В организации и проведении церемонии также участвовали генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Поздравительный адрес молодожёнам направил вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

В ВТБ процесс сбора биометрических данных клиентов организован через сеть собственных отделений банка по всей России. Сегодня сдать биометрические данные можно также на стенде ВТБ в рамках выставки-форума “Россия”. Сотрудник офиса фотографирует клиента, который изъявил желание сдать биометрию, записывает его голос. Эти данные передаются на хранение в государственную Единую биометрическую систему.

«Сегодня биометрия становится все более востребованной в России, в том числе благодаря расширению сфер ее применения. Такие технологии позволяют безопасно, удаленно и достоверно идентифицировать клиента, а значит сделать инновационные продукты и услуги более доступными для населения. Используя биометрию, уже сегодня можно стать клиентом банка, оплатить проезд в московском метро, выпустить электронную СИМ-карту и перечень возможностей для применения биометрических данных будет только увеличиваться. В перспективе, с помощью биометрии можно будет быстро и просто воспользоваться не только государственными, но и частными услугами. Для наших клиентов уже в этом году мы планируем реализовать возможность разблокировки мобильного банка по биометрии, а также сделать ее одним из вариантов подтверждения финансовых операций», – отметил член правления банка ВТБ Святослав Островский.

Мероприятие прошло 13 января в рамках дня Воронежской области на выставке-форуме "Россия".