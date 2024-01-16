Самые популярные авто с пробегом подорожали в 2023 году от 8% до 26%

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) на основе данных компании Автохаб проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в течение 2023 года в целом и за декабрь в частности. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. Оказалось, что самые доступные седаны и кроссоверы дорожали в 2023 году активнее любых других популярных машин. Антирекорд поставила Lada Granta, прибавившая 26%. Не сильно он нее отстали два Renault – Logan (+25%) и Duster (+24%). В то же время увеличение сроков продаж многих автомобилей в ноябре-декабре заставляло владельцев идти на уступки. Три четверти из топ-20 востребованных машин так или иначе подешевели. Причем чаще других падали в цене высоколиквидные Mercedes-Benz E и Toyota LC Prado.
Падение объемов рынка автомобилей с пробегом, увеличение сроков продажи товара, а также экономические меры правительства по стабилизации рубля заставили продавцов машин с пробегом идти на уступки. Если в ноябре более десятка популярных автомобилей продолжали дорожать, до под занавес года таких моделей из популярных топ-20 нашлось всего пять, остальные дешевели. Тем не менее, по итогам года не было ни одной машины, которая бы не подорожала или хотя бы сохранила прежнюю стоимость. Причем весь транспорт прибавил в цене выше официального уровня инфляции, который Росстат оценил в 2023 году в 7,42%.
Для поклонников отечественной техники наверняка стало сюрпризом, что драматичнее других цена поменялась у самой доступной из ныне выпускаемых моделей АвтоВАЗа – Lada Granta. В декабре машина стала дороже на 24 тысячи рублей, а за весь год прибавила почти четверть миллиона или 26%. В итоге средняя цена составила 934,5 тысячи рублей. Основная причина роста цены автомобиля на вторичном рынке – серьезное подорожание новых Lada Granta в официальных салонах. Несмотря на то, что РРЦ завода предполагает возможность покупки этой бюджетной малолитражки за 699,9 тысячи рублей, реальные цены в дилерских центрах часто превышают миллион рублей.
Другая, в прошлом самая популярная иномарка нашего рынка – Renault Logan – стала стоить по итогам года 1,1 миллиона рублей. Это на 25% больше, чем в 2022 году. По каналам параллельного импорта Logan к нам практически не поставляли, а выпуск этой машины в России был прекращен уже почти два года назад. То же самое справедливо в отношении еще одного Renault – кроссовера Duster (+24%). С тем только уточнением, что средняя цена этого автомобиля на вторичном рынке сейчас неумолимо приближается к двум миллионам рублей.
На четвертом и пятом местах в топ-20 оказались два немецких автомобиля бизнес-класса. За BMW-5 серии стали просить 5,57 миллиона рублей (+23% за год), за Mercedes-Benz E-класс – 5,26 миллиона (+22%). Несмотря на тевтонские корни, оба этих седана до весны 2022 года имели российские паспорта, что не позволяло расти цене так стремительно. Сейчас дилеры марок из Штутгарта и Мюнхена возят эти машины сами, как и устанавливают на них норму прибыли.
Выше 20% за год подорожали также BMW X5, Lada Vesta и два Hyundai – Solaris и Creta. От 11% до 18% прибавили BMW 3-серии, Kia (Rio и Sportage), Skoda Octavia, Hyundai Tucson, Volkswagen Polo и три модели Toyota (Camry, RAV-4 и LC 300). Интересно, что еще один японский вседорожник, Toyota LC Prado, подорожал по итогам года меньше остальных (на 8%). Произошло это за счет того, что осенью увеличились поставки этой модели из Китая, в связи с чем в декабре его стали предлагать дешевле почти на 200 тысяч рублей.
Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):
«Как именно будут дорожать популярные модели в 2024 году, прогнозировать в нынешних условиях почти невозможно. Несомненным остается тот факт, что этот процесс не остановится, так как вторичный рынок по-прежнему будет привлекать тех, кто не может приобрести новую машину, средняя цена которой по итогам года по оценкам агрегаторов приблизилась к 3,5 миллиона рублей. В то же время насыщение вторичного рынка ликвидным товаром замедлилось после изменения налоговой политики государства в авторитейле в августе прошлого года.
При сохранении стабильности в геополитической сфере после марта текущего года основными факторами, которые будет влиять на ситуацию, по-прежнему останутся курс рубля и доступность кредитов. Кроме того, после отмены двойного НДС, будет увеличиваться доля машин с пробегом, продаваемых через салоны дилеров. Это приведет как к большей прозрачности и безопасности сделок, так и к увеличению средней цены автомобилей в хорошем техническом состоянии».
Топ-20 популярных моделей а/м с пробегом по динамике цен за 2023 год
|
Марка и модель
|
Декабрь 22
|
Ноябрь 23
|
Декабрь 23
|
Декабрь 23/ Ноябрь 23
|
Декабрь 23 / Декабрь 22
|
1
|
Lada Granta
|
690 522
|
910 654
|
934 512
|
2,6%
|
26%
|
2
|
Renault Logan
|
821 944
|
1 112 354
|
1 102 216
|
-0,9%
|
25%
|
3
|
Renault Duster
|
1 427 840
|
1 829 637
|
1 885 124
|
2,9%
|
24%
|
4
|
BMW 5
|
4 308 614
|
5 481 154
|
5 573 411
|
1,7%
|
23%
|
5
|
Mercedes-Benz E
|
4 103 284
|
5 431 010
|
5 263 543
|
-3,2%
|
22%
|
6
|
BMW X5
|
7 876 612
|
10 142 249
|
9 968 197
|
-1,7%
|
21%
|
7
|
Lada Vesta
|
1 027 622
|
1 284 512
|
1 288 567
|
0,3%
|
20%
|
8
|
Hyundai Solaris
|
1 259 215
|
1 607 279
|
1 575 654
|
-2,0%
|
20%
|
9
|
Hyundai Creta
|
1 674 218
|
2 114 600
|
2 094 137
|
-1,0%
|
20%
|
10
|
Kia Sportage
|
2 515 775
|
3 133 764
|
3 055 576
|
-2,6%
|
18%
|
11
|
BMW 3
|
3 461 983
|
4 288 397
|
4 203 136
|
-2,0%
|
18%
|
12
|
Kia Rio
|
1 321 464
|
1 621 467
|
1 601 152
|
-1,3%
|
17%
|
13
|
Skoda Octavia
|
1 817 916
|
2 171 328
|
2 156 583
|
-0,7%
|
16%
|
14
|
Toyota Camry
|
2 878 600
|
3 392 857
|
3 369 068
|
-0,7%
|
15%
|
15
|
Toyota RAV4
|
3 168 109
|
3 715 256
|
3 647 461
|
-1,9%
|
13%
|
16
|
Toyota LC300
|
7 936 075
|
9 014 720
|
9 106 667
|
1,0%
|
13%
|
17
|
Hyundai Tucson
|
2 877 730
|
3 285 424
|
3 241 469
|
-1,4%
|
11%
|
18
|
Volkswagen Polo
|
1 248 520
|
1 400 382
|
1 395 968
|
-0,3%
|
11%
|
19
|
Hyundai Santa Fe
|
3 560 587
|
3 994 813
|
3 926 414
|
-1,7%
|
9%
|
20
|
Toyota LC Prado
|
6 140 328
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