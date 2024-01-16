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Самые популярные авто с пробегом подорожали в 2023 году от 8% до 26%

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) на основе данных компании Автохаб проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в течение 2023 года в целом и за декабрь в частности. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. Оказалось, что самые доступные седаны и кроссоверы дорожали в 2023 году активнее любых других популярных машин. Антирекорд поставила Lada Granta, прибавившая 26%. Не сильно он нее отстали два Renault – Logan (+25%) и Duster (+24%). В то же время увеличение сроков продаж многих автомобилей в ноябре-декабре заставляло владельцев идти на уступки. Три четверти из топ-20 востребованных машин так или иначе подешевели. Причем чаще других падали в цене высоколиквидные Mercedes-Benz E и Toyota LC Prado.

Падение объемов рынка автомобилей с пробегом, увеличение сроков продажи товара, а также экономические меры правительства по стабилизации рубля заставили продавцов машин с пробегом идти на уступки. Если в ноябре более десятка популярных автомобилей продолжали дорожать, до под занавес года таких моделей из популярных топ-20 нашлось всего пять, остальные дешевели. Тем не менее, по итогам года не было ни одной машины, которая бы не подорожала или хотя бы сохранила прежнюю стоимость. Причем весь транспорт прибавил в цене выше официального уровня инфляции, который Росстат оценил в 2023 году в 7,42%.

Для поклонников отечественной техники наверняка стало сюрпризом, что драматичнее других цена поменялась у самой доступной из ныне выпускаемых моделей АвтоВАЗа – Lada Granta. В декабре машина стала дороже на 24 тысячи рублей, а за весь год прибавила почти четверть миллиона или 26%. В итоге средняя цена составила 934,5 тысячи рублей. Основная причина роста цены автомобиля на вторичном рынке – серьезное подорожание новых Lada Granta в официальных салонах. Несмотря на то, что РРЦ завода предполагает возможность покупки этой бюджетной малолитражки за 699,9 тысячи рублей, реальные цены в дилерских центрах часто превышают миллион рублей.

Другая, в прошлом самая популярная иномарка нашего рынка – Renault Logan – стала стоить по итогам года 1,1 миллиона рублей. Это на 25% больше, чем в 2022 году. По каналам параллельного импорта Logan к нам практически не поставляли, а выпуск этой машины в России был прекращен уже почти два года назад. То же самое справедливо в отношении еще одного Renault – кроссовера Duster (+24%). С тем только уточнением, что средняя цена этого автомобиля на вторичном рынке сейчас неумолимо приближается к двум миллионам рублей.

На четвертом и пятом местах в топ-20 оказались два немецких автомобиля бизнес-класса. За BMW-5 серии стали просить 5,57 миллиона рублей (+23% за год), за Mercedes-Benz E-класс – 5,26 миллиона (+22%). Несмотря на тевтонские корни, оба этих седана до весны 2022 года имели российские паспорта, что не позволяло расти цене так стремительно. Сейчас дилеры марок из Штутгарта и Мюнхена возят эти машины сами, как и устанавливают на них норму прибыли.

Выше 20% за год подорожали также BMW X5, Lada Vesta и два Hyundai – Solaris и Creta. От 11% до 18% прибавили BMW 3-серии, Kia (Rio и Sportage), Skoda Octavia, Hyundai Tucson, Volkswagen Polo и три модели Toyota (Camry, RAV-4 и LC 300). Интересно, что еще один японский вседорожник, Toyota LC Prado, подорожал по итогам года меньше остальных (на 8%). Произошло это за счет того, что осенью увеличились поставки этой модели из Китая, в связи с чем в декабре его стали предлагать дешевле почти на 200 тысяч рублей.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

«Как именно будут дорожать популярные модели в 2024 году, прогнозировать в нынешних условиях почти невозможно. Несомненным остается тот факт, что этот процесс не остановится, так как вторичный рынок по-прежнему будет привлекать тех, кто не может приобрести новую машину, средняя цена которой по итогам года по оценкам агрегаторов приблизилась к 3,5 миллиона рублей. В то же время насыщение вторичного рынка ликвидным товаром замедлилось после изменения налоговой политики государства в авторитейле в августе прошлого года.

При сохранении стабильности в геополитической сфере после марта текущего года основными факторами, которые будет влиять на ситуацию, по-прежнему останутся курс рубля и доступность кредитов. Кроме того, после отмены двойного НДС, будет увеличиваться доля машин с пробегом, продаваемых через салоны дилеров. Это приведет как к большей прозрачности и безопасности сделок, так и к увеличению средней цены автомобилей в хорошем техническом состоянии».

Топ-20 популярных моделей а/м с пробегом по динамике цен за 2023 год

 

Марка и модель

Декабрь 22

Ноябрь 23

Декабрь 23

Декабрь 23/ Ноябрь 23

Декабрь 23 / Декабрь 22

 

1

Lada Granta

690 522

 910 654

 934 512

2,6%

26%

2

Renault Logan

821 944

 1 112 354

 1 102 216

-0,9%

25%

3

Renault Duster

1 427 840

 1 829 637

 1 885 124

2,9%

24%

4

BMW 5

4 308 614

 5 481 154

 5 573 411

1,7%

23%

5

Mercedes-Benz E

4 103 284

 5 431 010

 5 263 543

-3,2%

22%

6

BMW X5

7 876 612

 10 142 249

 9 968 197

-1,7%

21%

7

Lada Vesta

1 027 622

 1 284 512

 1 288 567

0,3%

20%

8

Hyundai Solaris

1 259 215

 1 607 279

 1 575 654

-2,0%

20%

9

Hyundai Creta

1 674 218

 2 114 600

 2 094 137

-1,0%

20%

10

Kia Sportage

2 515 775

 3 133 764

 3 055 576

-2,6%

18%

11

BMW 3

3 461 983

 4 288 397

 4 203 136

-2,0%

18%

12

Kia Rio

1 321 464

 1 621 467

 1 601 152

-1,3%

17%

13

Skoda Octavia

1 817 916

 2 171 328

 2 156 583

-0,7%

16%

14

Toyota Camry

2 878 600

 3 392 857

 3 369 068

-0,7%

15%

15

Toyota RAV4

3 168 109

 3 715 256

 3 647 461

-1,9%

13%

16

Toyota LC300

7 936 075

 9 014 720

 9 106 667

1,0%

13%

17

Hyundai Tucson

2 877 730

 3 285 424

 3 241 469

-1,4%

11%

18

Volkswagen Polo

1 248 520

 1 400 382

 1 395 968

-0,3%

11%

19

Hyundai Santa Fe

3 560 587

 3 994 813

 3 926 414

-1,7%

9%

20

Toyota LC Prado

6 140 328

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8%

 

 
               
Источник данных: компания Автоха

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