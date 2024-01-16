Самые популярные авто с пробегом подорожали в 2023 году от 8% до 26%

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) на основе данных компании Автохаб проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в течение 2023 года в целом и за декабрь в частности. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. Оказалось, что самые доступные седаны и кроссоверы дорожали в 2023 году активнее любых других популярных машин. Антирекорд поставила Lada Granta, прибавившая 26%. Не сильно он нее отстали два Renault – Logan (+25%) и Duster (+24%). В то же время увеличение сроков продаж многих автомобилей в ноябре-декабре заставляло владельцев идти на уступки. Три четверти из топ-20 востребованных машин так или иначе подешевели. Причем чаще других падали в цене высоколиквидные Mercedes-Benz E и Toyota LC Prado.

Падение объемов рынка автомобилей с пробегом, увеличение сроков продажи товара, а также экономические меры правительства по стабилизации рубля заставили продавцов машин с пробегом идти на уступки. Если в ноябре более десятка популярных автомобилей продолжали дорожать, до под занавес года таких моделей из популярных топ-20 нашлось всего пять, остальные дешевели. Тем не менее, по итогам года не было ни одной машины, которая бы не подорожала или хотя бы сохранила прежнюю стоимость. Причем весь транспорт прибавил в цене выше официального уровня инфляции, который Росстат оценил в 2023 году в 7,42%.

Для поклонников отечественной техники наверняка стало сюрпризом, что драматичнее других цена поменялась у самой доступной из ныне выпускаемых моделей АвтоВАЗа – Lada Granta. В декабре машина стала дороже на 24 тысячи рублей, а за весь год прибавила почти четверть миллиона или 26%. В итоге средняя цена составила 934,5 тысячи рублей. Основная причина роста цены автомобиля на вторичном рынке – серьезное подорожание новых Lada Granta в официальных салонах. Несмотря на то, что РРЦ завода предполагает возможность покупки этой бюджетной малолитражки за 699,9 тысячи рублей, реальные цены в дилерских центрах часто превышают миллион рублей.

Другая, в прошлом самая популярная иномарка нашего рынка – Renault Logan – стала стоить по итогам года 1,1 миллиона рублей. Это на 25% больше, чем в 2022 году. По каналам параллельного импорта Logan к нам практически не поставляли, а выпуск этой машины в России был прекращен уже почти два года назад. То же самое справедливо в отношении еще одного Renault – кроссовера Duster (+24%). С тем только уточнением, что средняя цена этого автомобиля на вторичном рынке сейчас неумолимо приближается к двум миллионам рублей.

На четвертом и пятом местах в топ-20 оказались два немецких автомобиля бизнес-класса. За BMW-5 серии стали просить 5,57 миллиона рублей (+23% за год), за Mercedes-Benz E-класс – 5,26 миллиона (+22%). Несмотря на тевтонские корни, оба этих седана до весны 2022 года имели российские паспорта, что не позволяло расти цене так стремительно. Сейчас дилеры марок из Штутгарта и Мюнхена возят эти машины сами, как и устанавливают на них норму прибыли.

Выше 20% за год подорожали также BMW X5, Lada Vesta и два Hyundai – Solaris и Creta. От 11% до 18% прибавили BMW 3-серии, Kia (Rio и Sportage), Skoda Octavia, Hyundai Tucson, Volkswagen Polo и три модели Toyota (Camry, RAV-4 и LC 300). Интересно, что еще один японский вседорожник, Toyota LC Prado, подорожал по итогам года меньше остальных (на 8%). Произошло это за счет того, что осенью увеличились поставки этой модели из Китая, в связи с чем в декабре его стали предлагать дешевле почти на 200 тысяч рублей.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

«Как именно будут дорожать популярные модели в 2024 году, прогнозировать в нынешних условиях почти невозможно. Несомненным остается тот факт, что этот процесс не остановится, так как вторичный рынок по-прежнему будет привлекать тех, кто не может приобрести новую машину, средняя цена которой по итогам года по оценкам агрегаторов приблизилась к 3,5 миллиона рублей. В то же время насыщение вторичного рынка ликвидным товаром замедлилось после изменения налоговой политики государства в авторитейле в августе прошлого года.

При сохранении стабильности в геополитической сфере после марта текущего года основными факторами, которые будет влиять на ситуацию, по-прежнему останутся курс рубля и доступность кредитов. Кроме того, после отмены двойного НДС, будет увеличиваться доля машин с пробегом, продаваемых через салоны дилеров. Это приведет как к большей прозрачности и безопасности сделок, так и к увеличению средней цены автомобилей в хорошем техническом состоянии».

Топ-20 популярных моделей а/м с пробегом по динамике цен за 2023 год

Марка и модель Декабрь 22 Ноябрь 23 Декабрь 23 Декабрь 23/ Ноябрь 23 Декабрь 23 / Декабрь 22 1 Lada Granta 690 522 910 654 934 512 2,6% 26% 2 Renault Logan 821 944 1 112 354 1 102 216 -0,9% 25% 3 Renault Duster 1 427 840 1 829 637 1 885 124 2,9% 24% 4 BMW 5 4 308 614 5 481 154 5 573 411 1,7% 23% 5 Mercedes-Benz E 4 103 284 5 431 010 5 263 543 -3,2% 22% 6 BMW X5 7 876 612 10 142 249 9 968 197 -1,7% 21% 7 Lada Vesta 1 027 622 1 284 512 1 288 567 0,3% 20% 8 Hyundai Solaris 1 259 215 1 607 279 1 575 654 -2,0% 20% 9 Hyundai Creta 1 674 218 2 114 600 2 094 137 -1,0% 20% 10 Kia Sportage 2 515 775 3 133 764 3 055 576 -2,6% 18% 11 BMW 3 3 461 983 4 288 397 4 203 136 -2,0% 18% 12 Kia Rio 1 321 464 1 621 467 1 601 152 -1,3% 17% 13 Skoda Octavia 1 817 916 2 171 328 2 156 583 -0,7% 16% 14 Toyota Camry 2 878 600 3 392 857 3 369 068 -0,7% 15% 15 Toyota RAV4 3 168 109 3 715 256 3 647 461 -1,9% 13% 16 Toyota LC300 7 936 075 9 014 720 9 106 667 1,0% 13% 17 Hyundai Tucson 2 877 730 3 285 424 3 241 469 -1,4% 11% 18 Volkswagen Polo 1 248 520 1 400 382 1 395 968 -0,3% 11% 19 Hyundai Santa Fe 3 560 587 3 994 813 3 926 414 -1,7% 9% 20 Toyota LC Prado 6 140 328 Читайте также: АвтоВАЗ опасается экспансии китайских конкурентов «Рынок столько не переварит». Эксперт – о затоваривании авторынка 6 917 759 6 708 045 -3,1% 8%

Источник данных: компания Автоха