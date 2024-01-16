Пассажиропоток аэропорта Братска в 2023 году увеличился на 12,8%

Воздушную гавань посетили 248 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

На 12,8% увеличился пассажиропоток аэропорта Братск в 2023 году. С января по декабрь услугами воздушной гавани северной столицы Иркутской области воспользовались 248 тыс. человек, годом ранее цифра не превысила 220 тыс.

Увеличение пассажиропотока произошло в первую очередь за счет введения новых регулярных рейсов в Новосибирск и Иркутск. На этих направлениях добавились дневные перелеты, которые оказались очень востребованными.

В 2024 году продолжится обновление аэродромной инфраструктуры – новый перрон уже построен, ведется установка светосигнального оборудования, строительство комплексной трансформаторной подстанции, водосточно-дренажной сети и нового здания аварийно-спасательной службы. С наступлением тепла начнется модернизация рулежных дорожек. Кроме того, летом аэропорт Братск отметит юбилей. В 2024 году предприятию исполняется 60 лет.