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Работодатели отдают предпочтение кандидатам с детьми

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Иркутска.

Компаний, где есть негласные предпочтения к социальному статусу соискательниц, – 17%. К социальному статусу мужчин-соискателей есть пожелания у 10% компаний.

Чаще всего предпочтения работодателей – на стороне кандидатов (как мужчин, так и женщин), состоящих в браке и имеющих детей.

О негласных запретах в отношении соискательниц рассказали рекрутеры 19% компаний. Значительно меньше негласных запретов в отношении мужчин (8%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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