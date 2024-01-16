Работодатели отдают предпочтение кандидатам с детьми

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Иркутска.

Компаний, где есть негласные предпочтения к социальному статусу соискательниц, – 17%. К социальному статусу мужчин-соискателей есть пожелания у 10% компаний.

Чаще всего предпочтения работодателей – на стороне кандидатов (как мужчин, так и женщин), состоящих в браке и имеющих детей.

О негласных запретах в отношении соискательниц рассказали рекрутеры 19% компаний. Значительно меньше негласных запретов в отношении мужчин (8%).