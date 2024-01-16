Рекордный спрос на новостройки зарегистрирован в Москве

По итогам года в Москве и Подмосковье продано 172 тыс. квартир и апартаментов (+2% к предыдущему рекорду 2021 года). Данные приводит Циан.

«Хорошие продажи в первый месяц зимы обеспечили покупатели-ипотечники, стремившиеся оформить кредит на фоне неоднозначных сигналов о судьбе льготных программ. Еще один рекорд зафиксирован по выводу новинок – в декабре стартовали продажи в 84 корпусах с продаваемой площадью 1.38 млн кв. м (максимум за последние 10 лет)», – пишут аналитики.

По их мнению, дальнейшая динамика рынка зависит от того, чем закончится противостояние банков и застройщиков (с участием ФАС и ЦБ) по новым принципам выплат комиссионных вознаграждений за выдачу льготных кредитов.