986 тыс. ИП открыли россияне в 2023 году

Это максимум с 2007 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ФНС.

По итогам 2023 года число действующих индивидуальных предпринимателей (ИП) в России выросло на 10%, или 387 тыс., и достигло 4,26 млн. Это следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), проанализированных РБК. Темпы прироста стали максимальными с 2008 года, когда количество ИП тоже увеличилось на 10%. В абсолютном выражении рекорд был установлен годом ранее: в 2007 году число ИП выросло на 426 тыс., следует из данных ФНС.

Показатель прироста представляет собой разницу между числом зарегистрированных и ликвидированных ИП. В 2023 году количество созданных ИП впервые приблизилось к миллиону и составило 986 тыс. Для сравнения: в 2022 году было открыто 809 тыс. ИП, в пандемическом 2020-ом – лишь 621 тыс. Подавляющее большинство ИП (98%) в 2023 году традиционно было создано россиянами, однако 2% пришлось на иностранных граждан, следует из данных ФНС.

Ранее стало известно, что треть россиян хотела бы открыть свое дело в ближайшие три года. Однако многие не уверены, что им хватит для этого знаний и умений, а каждый третий из желающих стать предпринимателями опасается потерпеть неудачу.

21% россиян трудоспособного возраста (18-64 лет) вовлечены в предпринимательскую деятельность (с 2022 года этот показатель не изменился). Из них каждый третий опрошенный пока не стал полноценным владельцем бизнеса и находится на разных стадиях его создания – от интереса до реализации конкретных действий по открытию дела. Еще примерно треть респондентов ответила, что уже имеет бизнес и хочет открыть еще один. Столько же предпринимателей владеют бизнесом, но не предпринимают попыток открыть дополнительный.