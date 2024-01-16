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Состав наблюдателей помолодел в Иркутской области

Более четверти общественников, которые будут следить за ходом президентских выборов в регионе – люди в возрасте до 35 лет. Такую тенденцию отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России Владислав Шиндяев.

В дни голосования в Иркутской области будет работать 1891 избирательный участок. Для того, чтобы обеспечить контроль за выборами президента, Общественной палатой региона набраны и проходят подготовку более 5000 независимых общественных наблюдателей. Вся информация о ходе голосования и возможных нарушениях будет отражаться на портале ассоциации «Независимого общественного мониторинга».

 Выборы президента России пройдут в 15, 16 и 17 марта 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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