21% россиян регулярно формируют финансовую подушку – Rambler&Co и Сбера

Финансовое здоровье каждого человека состоит из разных элементов, в том числе из полезных и вредных привычек, которые сильно влияют на качество жизни, иногда незаметно для нас самих. Так, почти половина опрошенных россиян отметили, что полезные финансовые привычки помогают им формировать подушку безопасности для стабильного будущего. Например, у 29% пользователей они ведут к достижению поставленных целей и совершению долгожданных крупных покупок, выяснили в Сбере и Rambler&Co ко Дню финансов, который проходит 16 января на международной выставке-форуме «Россия».

Вредные финансовые привычки, к сожалению, приобретаются намного легче и, как правило, с детства. 38% россиян отметили, что они усложняют достижение целей. 35% считают, что из-за них невозможно планировать свое будущее, а 27% регулярно испытывают стресс и чувство тревоги из-за отсутствия контроля над своими деньгами.

У 33% россиян самой распространенной вредной привычкой стали спонтанные незапланированные покупки. Еще 15% склонны преждевременно тратить накопленные деньги, а 12% не умеют следовать установленному бюджету. 34% отметили, что у них нет вредных финансовых привычек.

Из полезных привычек популярнее всего своевременное выполнение обязательных платежей (31%). Второе место заняла привычка формировать финансовую подушку безопасности (21%), третье – регулярный учет расходов и доходов (17%). Только 5% населения зафиксировали отсутствие у себя полезных финансовых привычек.

«Сбер активно развивает сервисы и инструменты персонального финансового планирования, которые помогают людям улучшать свое финансовое здоровье и качество жизни. Так, весь декабрь 2023 года мы помогали клиентам изучать свое финансовое поведение. Мы предложили людям хотя бы раз в неделю заходить в наш сервис ″Анализ финансов″ в приложении СберБанк Онлайн и контролировать свои финансовые потоки, чтобы понимать, на что, когда и как они тратят деньги. Эта базовая финансовая привычка подсвечивает слабые и сильные стороны финансового поведения, а еще снижает тревогу, ведь с ней человек управляет деньгами, а не деньги управляют человеком. Контроль расходов и доходов – это первый шаг, фундамент, который помогает клиентам достигать долгосрочных финансовых целей. В итоге примерно 300 тыс. человек дошли с нами до конца нашего декабрьского марафона – и, надеемся, вошли в 2024 год с новой полезной привычкой», – Павел Бурин, директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка.

37% респондентов считают, что формирование капитала и подушки безопасности – это база для крепкого финансового здоровья. 35% выделяют привычку грамотно распоряжаться финансовыми потоками, понимать и контролировать свои расходы как основу благополучия. Еще 17% отметили регулярное инвестирование, а 11% – умение составлять эффективный личный финансовый план.

Опрос проходил на медиаресурсах Rambler&Co в конце декабря 2023 года, его прошли 37 003 интернет-пользователя. 35% респондентов – люди в возрасте от 35 до 44 лет, 23% – от 25 до 34 лет, 21% – от 45 до 54 лет, 11% – от 55 до 64 лет, 5% – от 18 до 24 лет, еще 5% – от 65 лет и старше. 57% опрошенных – мужчины, 43% – женщины.