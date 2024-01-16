Президентская библиотека пройдет цифровую трансформацию с помощью технологий Сбера

В планах оцифровка сотен тысяч материалов, включая историю Сбера, разработка удобных цифровых продуктов, автоматизация каталогов для быстрого доступа.

Сбер совместно с президентской библиотекой, подведомственной Управлению делами президента Российской Федерации, осуществит цифровую трансформацию сервисов библиотечного фонда с помощью технологий искусственного интеллекта в целях автоматизации каталогизации, описания, оптического распознавания и удобства использования широкой аудиторией. Соглашение о сотрудничестве подписали вице-президент, директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко и генеральный директор президентской библиотеки Юрий Носов.

Также планируется оцифровка архивных материалов по истории Сбербанка и создание тематической цифровой коллекции. Предполагается разработка и внедрение набора цифровых продуктов «Цифровая Президентская библиотека», доступного сотрудникам, клиентам банка и широкой аудитории, а также соответствующей системы хранения, управления и доступа пользователей к фонду с использованием новейших цифровых технологий Сбера.

«Это соглашение поможет президентской библиотеке выйти на новый уровень и стать еще более современной, доступной и удобной для своих читателей. Без цифровизации, нейросетей, искусственного интеллекта и платформенных решений сегодня не может обойтись ни одна отрасль экономики. Библиотечное дело тем более нуждается в активном применении инновационных технологий. Они помогают сохранить фонды, дают пользователям доступ к цифровому формату книг и архивных материалов, позволяют предоставлять дистанционные услуги, делать предварительный онлайн-заказ литературы и многое другое – возможности не ограничены. Сбер обладает большим опытом и квалифицированной экспертизой в области цифровизации и искусственного интеллекта и готов делиться уникальными решениями в этой сфере с президентской библиотекой», – Максим Еременко, вице-президент, директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка.

«Сотрудничество с крупнейшим банком России, являющимся лидером в области цифровизации, будет способствовать развитию платформенных решений президентской библиотеки, использованию технологий искусственного интеллекта, облачных технологий, а также разработке инновационных цифровых продуктов и платформ. Это позволит повысить качество доступа к электронному фонду, объем которого составляет более миллиона единиц хранения. В цифровом виде в фонде представлены книжные и периодические издания, кинохроника, фотографии, научно-просветительские фильмы, авторефераты диссертаций, архивные документы и материалы, отражающие историю России, экономические и дипломатические взаимоотношения между Россией и другими странами в разные исторические периоды», – Юрий Носов, генеральный директор президентской библиотеки.