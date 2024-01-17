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Первые прямые рейсы из России на Филиппины запустит «ИрАэро»

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Полеты в Манилу начнутся с начала марта. Об этом пишет «Вестник АТОР».

Перелеты по маршруту Иркутск–Манила–Иркутск запланированы с частотой один раз в неделю.

«Ориентировочное время полета из Иркутска в Нячанг и Манилу составит 7,5-8 часов, включая техническую посадку для дозаправки в Китае. Она займет 45-60 минут, в течение которых пассажиры будут оставаться на борту самолета», – рассказал заместитель генерального директора «ИрАэро» Сергей Крупнов.

Между Россией и Филиппинами в настоящее время нет прямого авиасообщения. В феврале билет из Москвы в Манилу с пересадкой обойдется от 65 тыс. до 92 тыс. руб. на одного пассажира в обе стороны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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