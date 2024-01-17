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Пенсии в Иркутской области проиндексированы на 7,5%

Прибавку получили 480 тыс. жителей региона. Об этом рассказали в Отделение Социального фонда России по Иркутской области.

С 1 января 2024 года в Иркутской области проиндексировали на 7,5% пенсии более 480 тыс. жителей региона. В среднем, выплаты были увеличены на 1,4 тыс. рублей в месяц, а средний размер пенсии по старости в регионе вырос до 23,5 тыс.

Кроме того, на 7,5% были увеличены стоимость пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента с 2024 года повысилась до 133 рублей, а размер фиксированной выплаты – с 7 567 до 8 134 рублей.

Напомним, что с учетом переходного периода повышения пенсионного возраста, в 2024 году выйти на пенсию смогут женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения, но при соблюдении нескольких условий: достижение общеустановленного пенсионного возраста, наличие не менее 15 лет страхового стажа и не менее 28,2 пенсионных коэффициента.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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