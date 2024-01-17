Крейсеру ВМФ присвоят имя «Братск»

Обращение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева поддержал главнокомандующий Военного-морского флота России Николай Евменов. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Это будет очередной серийный крейсер для Тихоокеанского флота, строительство которого начнется в 2025 году.

«Судно «Братск» в ВМФ страны уже было. Это крейсерская атомная подводная лодка К-392. На ней служили многие братчане, для них это было делом чести. Экипаж подлодки работал над освоением новой техники, испытывал современные виды вооружения, выполнял задачи боевой службы в море. В 2020 году судно было выведено из состава ВМФ России. Но я считаю, что преемственность нужно сохранить. Поэтому я принял к сведению просьбы братчан вернуть наименование «Братск» в Военно-Морской Флот и обратился с этим предложением к командованию», – рассказал Игорь Кобзев.