МСП составили 21% ВВП России

Цифра рекордная с 2017 года, сообщили «Известиям» в Минэке.

Доля МСП в экономике России в 2022 году, по данным Росстата, составила 21%. Впервые вклад малого и среднего бизнеса в российский ВВП служба оценила за 2017 год, тогда показатель составил 21,9%. Потом цифра снизилась – в частности, в 2021-м она составляла 20,3%.

По данным Росстата, в 2022 году ВВП России был на уровне 155,3 трлн рублей. Соответственно, 21% от этой суммы – 32,6 трлн рублей: таков был вклад малого бизнеса в абсолютных цифрах, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Драйвером для роста МСП в 2022-м году стали санкции. В этих условиях возникают потребности в организации ремонта оборудования, производстве запчастей – такие функции могут брать на себя малые предприятия, обладающие большей мобильностью, чем крупные, сказала она.

Ранее стало известно, что треть россиян хотела бы открыть свое дело в ближайшие три года. Однако многие не уверены, что им хватит для этого знаний и умений, а каждый третий из желающих стать предпринимателями опасается потерпеть неудачу.

21% россиян трудоспособного возраста (18-64 лет) вовлечены в предпринимательскую деятельность (с 2022 года этот показатель не изменился). Из них каждый третий опрошенный пока не стал полноценным владельцем бизнеса и находится на разных стадиях его создания – от интереса до реализации конкретных действий по открытию дела. Еще примерно треть респондентов ответила, что уже имеет бизнес и хочет открыть еще один. Столько же предпринимателей владеют бизнесом, но не предпринимают попыток открыть дополнительный.