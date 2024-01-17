Учет своих доходов и расходов ведет 65% россиян

Доля граждан России, которые ведут учет своих доходов и расходов, за последние двенадцать лет выросла более чем в 2,5 раза — до 65%. Об этом сказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, на экспертной панели "Финансовая культура - моя стратегия роста", где выступила модератором, в рамках "Дня финансов" на Международной выставке-форуме "Россия".

"Финансовая культура - это одна из основ экономической безопасности и экономического развития, поэтому в нашей стране уже не первый год проводится системная работа по повышению финансовой грамотности населения. И мы отмечаем осознанный финансовый уровень наших граждан, которые все больше интересуются как существующими, так и новыми финансовыми и инвестиционными инструментами", - сказала Вера Подгузова.

Она также отметила, что, согласно индексу сберегательно-инвестиционной активности — регулярному исследованию, которое проводит ПСБ, НИФИ и аналитический центр НАФИ, в настоящее время более 60% россиян точно знают определение акций и облигаций, что позволяет им успешно инвестировать, получая дополнительный доход.

В ходе дискуссии участники обсудили актуальные компетенции для развития благосостояния граждан и экономики страны, финансовые установки, которые помогают добиваться поставленных целей, а также общественные финансы и инструменты участия в их управлении.