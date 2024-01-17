Концепцию развития беспилотных авиационных систем разрабатывают в Иркутской области

В регионе планируется создание ситуационного центра мониторинга и управления полетами БАС для координации использования воздушного пространства в границах региона.

В задачи центра войдет прием и согласование заявок на полет, мониторинг полетов и идентификация БАС, выявление нарушений согласованных условий полетов и отправка управляющих команд для БАС, формирование статистики и аналитики. Эту работу будут совместно выполнять министерство транспорта и дорожного хозяйства и министерство цифрового развития и связи региона.

– Иркутская область активно включается в новый нацпроект, у нас немало направлений, где можно использовать беспилотники. Это в первую очередь обеспечение лесопожарного мониторинга и предупреждения лесных пожаров, доставка грузов в труднодоступные районы области, нужды промышленности и другие, – рассказал первый заместитель губернатора Роман Колесов.