Недельный средний чек россиян вновь начал расти

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на второй неделе года средний чек опять пошел в рост и достиг уровня в 823 руб., что на 0,56% больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года размер среднего чека вырос на 137,5 руб. или на 20%.

«Рост среднего чека после новогодних праздников вполне закономерен. Россияне возвращаются к обычной жизни после каникул, восстанавливают привычное повседневное потребление», – комментируют результаты эксперты.