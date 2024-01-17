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Домклик запустил подписки для агентств недвижимости и риелторов

Подписка позволяет экономить на размещении и продвижении объявлений и дает эффективные инструменты для взаимодействия с клиентами.

Сервис недвижимости «Домклик» запустил подписки для партнеров – агентств недвижимости и риелторов. Новая услуга позволяет экономить на размещении и продвижении объявлений и дает эффективные инструменты для стимуляции продаж, расширенные возможности брендинга и ускоренную проверку объявлений для получения скидки на ипотеку. Состав пакета услуг зависит от вида подписки – сейчас доступны «Максимум», «Оптимум» и «Стандарт».

Что входит в подписку «Максимум»

  • Рассылка персональных скидок клиентам
  • Скидка на пакет размещения и продвижения объявлений
  • В рекомендациях объявления будут только ваши предложения
  • Поиск по завершенным сделкам
  • Максимальное продвижение бренда в объявлении (раздел об агентстве)
  • Максимальное продвижение бренда в поиске и на карте
  • Выделение объявлений среди остальных на карте
  • Ускоренная проверка объявления для скидки на ипотеку 0,3% (1 день)

Что входит в подписку «Оптимум»

  • Рассылка персональных скидок клиентам
  • Скидка на пакет размещения и продвижения объявлений
  • В рекомендациях объявления будут только ваши предложения
  • Поиск по завершённым сделкам
  • Максимальное продвижение бренда в объявлении (раздел об агентстве)
  • Максимальное продвижение бренда в поиске и на карте
  • Ускоренная проверка объявления для скидки на ипотеку 0,3% (3 дня)

Что входит в подписку «Стандарт»

  • Рассылка персональных скидок клиентам
  • Скидка на пакет размещения и продвижения объявлений
  • Продвижение бренда в объявлении
  • Ускоренная проверка объявления для скидки на ипотеку 0,3% (5 дней)

Купить подписку может партнер, разместивший 20 и более объявлений. Чтобы подключить услугу, в личном кабинете Домклик в разделе «Тарифы» нужно нажать «Выбрать подписку».

Стоимость подписки рассчитывается индивидуально для каждого партнёра в зависимости от объёма размещённых объявлений, региона и стоимости входящих в подписку преимуществ.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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