Домклик запустил подписки для агентств недвижимости и риелторов

Подписка позволяет экономить на размещении и продвижении объявлений и дает эффективные инструменты для взаимодействия с клиентами.
Сервис недвижимости «Домклик» запустил подписки для партнеров – агентств недвижимости и риелторов. Новая услуга позволяет экономить на размещении и продвижении объявлений и дает эффективные инструменты для стимуляции продаж, расширенные возможности брендинга и ускоренную проверку объявлений для получения скидки на ипотеку. Состав пакета услуг зависит от вида подписки – сейчас доступны «Максимум», «Оптимум» и «Стандарт».
Что входит в подписку «Максимум»
- Рассылка персональных скидок клиентам
- Скидка на пакет размещения и продвижения объявлений
- В рекомендациях объявления будут только ваши предложения
- Поиск по завершенным сделкам
- Максимальное продвижение бренда в объявлении (раздел об агентстве)
- Максимальное продвижение бренда в поиске и на карте
- Выделение объявлений среди остальных на карте
- Ускоренная проверка объявления для скидки на ипотеку 0,3% (1 день)
Что входит в подписку «Оптимум»
- Рассылка персональных скидок клиентам
- Скидка на пакет размещения и продвижения объявлений
- В рекомендациях объявления будут только ваши предложения
- Поиск по завершённым сделкам
- Максимальное продвижение бренда в объявлении (раздел об агентстве)
- Максимальное продвижение бренда в поиске и на карте
- Ускоренная проверка объявления для скидки на ипотеку 0,3% (3 дня)
Что входит в подписку «Стандарт»
- Рассылка персональных скидок клиентам
- Скидка на пакет размещения и продвижения объявлений
- Продвижение бренда в объявлении
- Ускоренная проверка объявления для скидки на ипотеку 0,3% (5 дней)
Купить подписку может партнер, разместивший 20 и более объявлений. Чтобы подключить услугу, в личном кабинете Домклик в разделе «Тарифы» нужно нажать «Выбрать подписку».
Стоимость подписки рассчитывается индивидуально для каждого партнёра в зависимости от объёма размещённых объявлений, региона и стоимости входящих в подписку преимуществ.