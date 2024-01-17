Средний чек ипотечного займа в ВТБ в Иркутской области – 4 млн рублей

В 2023 году банк выдал ипотек на 18 млрд рублей. Данные привели в пресс-службе ВТБ.

На фоне роста ставок и изменения условий по госпрограммам в конце года спрос заемщиков на кредиты стал охлаждаться.

ВТБ в 2023 году предоставил жителям Иркутской области 4,4 тысячи жилищных кредитов на 17,9 млрд рублей, что на 65% по объему и на 36% по количеству превышает показатель по итогам 2022 года.

Средний чек одной ипотечной сделки в регионе за год составил 4 млн рублей.

Одним из драйверов продаж стали льготные программы. Каждую пятую сделку ВТБ провел по «семейной ипотеке», оформив 920 кредитов на общую сумму 4,3 млрд рублей. Еще 630 заемщиков банка получили 2,9 млрд рублей в рамках «Ипотеки с господдержкой-2020».

«Тренд на охлаждение рынка кредитования вследствие политики регулятора получает отражение и в спросе на ипотеку среди иркутских заемщиков. Пиковыми месяцами по выдачам стали сентябрь и август, тогда как обычно он приходился на конец года. Мы отмечаем, что сейчас потенциальные заемщики переходят к сберегательной модели поведения, предпочитая размещать средства на банковских вкладах и накопительных счетах», – прокомментировала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области – вице-президент банка.

По оценке ВТБ, в 2023 году российские банки выдали физлицам ипотеку примерно на 7,8 трлн рублей. Этот результат стал рекордным в истории рынка, на 60% превысив результат 2022 года. Тем не менее, спрос заемщиков на кредиты стал охлаждаться в конце года на фоне роста ставок и изменения условий по госпрограммам. В 2024 году этот тренд продолжится, и объем выдач жилищных кредитов снизится минимум на треть, прогнозируют эксперты банка.