Шелеховский завод по выпуску алюминиевой рондоли на четверть ускорил производство благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Шелеховский завод компании «ИнКомПро», который выпускает алюминиевую продукцию и тубы из алюминия, подвёл итоги участия в нацпроекте «Производительность труда». Команде предприятия совместно с экспертами и тренерами Регионального центра компетенций (оператор реализации нацпроекта в Приангарье) удалось на четверть увеличить скорость производственных процессов на участке выпуска алюминиевой рондоли. Реальный экономический эффект от мероприятий нацпроекта к моменту завершения его активной фазы на заводе уже превысил 4 миллиона рублей.

«ИнКомПро» – это ещё один пример комплексной поддержки предприятий региона. Ранее компании был одобрен льготный заем от Фонда развития промышленности на создание нового производства, теперь шелеховский завод также воспользовался нефинансовой господдержкой, внедрил элементы бережливого производства, сотрудники прошли обучение. Теперь предстоит распространить этот опыт на все участки», — говорит министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Наталья Гершун

Алюминиевая рондоль, выпуском которой занимается ООО «ИнКомПро», — это заготовка для производства тубы или баллона для аэрозолей. Представляет собой диск толщиной несколько миллиметров. В процессе производства тубы рондоль вырубают из алюминиевого листа, обжигают и без нагревания прессуют из неё тубу. Под высоким давлением (порядка 55 тонн/см²) алюминий меняет агрегатное состояние с твёрдого на жидкое и заполняет форму в прессе. Аналогичным образом производятся аэрозольные баллоны.

Помимо ускорения производственных процессов, команде предприятия совместно с экспертами РЦК удалось на 40% снизить незавершённое производство и на 9% увеличить выработку в расчёте на одного сотрудника. А продолжительность маршрута транспортировки полуфабрикатов по производственной площадке и вовсе уменьшена в 4 раза.

«Окончание активной фазы нацпроекта, то есть работы с экспертами РЦК, — это всегда повод подвести какие-то промежуточные итоги. И мы всегда получаем от команды предприятия позитивную обратную связь: сотрудники видят, ощущают, как благодаря технологиям бережливого производства меняются к лучшему внутренние процессы. Кроме позитивных отзывов, у нас есть и позитивная статистика. Эти конкретные изменения, выраженные в процентах и рублях, — то, ради чего вот уже третий год трудятся специалисты Регионального центра компетенций при поддержке нашего министерства», — подчёркивает директор областного ФРП Яна Шевченко.

Яна Шевченко

Напомним, минувшей осенью число предприятий-участников нацпроекта в Иркутской области увеличилось до 60. Участие в национальном проекте для них является бесплатным. Основная его задача – обеспечить к концу 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год.

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