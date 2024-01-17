Аудитория цифровых банковских приложений растет

Каждый второй банковский продукт оформляется дистанционно, при этом онлайн-банк импортозамещен уже на 99%. Об этом рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках Дня финансов на площадке Международной выставки-форума «Россия».

Топ менеджер рассказал, что активность использования цифровых сервисов банка за год увеличилась на треть. В среднем на одного клиента приходится до 22 входа в онлайн-банк в месяц.

Доля операций в цифровых каналах по итогам года превысила 50%. Чаще всего клиенты банка оформляли депозиты, накопительные счета и кредиты наличными. Процессы принятия решений по выдаче кредитов ускоряются – в подавляющем большинстве необходима минута, чтобы узнать результат. При оформлении заявки теперь можно использовать данные из цифрового профиля гражданина с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

По статистике банка, в первую очередь спросом пользуются онлайн переводы и платежи. Больше всего вырос спрос на переводы через систему быстрых платежей - их объем вырос на 60% за прошлый год. Все больше оплат товаров и услуг проходит через QR-коды – количество сканирований по сравнению с 2022 годом выросло на 70%.

По словам Георгия Горшкова, развитие технологий с помощью отечественных сервисов заложено в стратегию развития ВТБ до 2026 года. Сейчас цифровой банк импортозамещен на 99%. Число пользователей за 2023 год приблизилось к 18 млн человек, увеличившись за год на 20%.