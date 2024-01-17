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60% иркутян ничего не знают о расчете пенсии или затрудняются его оценить

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

Каждый третий иркутянин 1967 года рождения и моложе признался, что не знает, как формируется и рассчитывается пенсия. 32% затруднились с оценкой пенсионной системы. Пенсионную формулу считают справедливой только 12% горожан. 25% назвали ее некорректной. Судя по комментариям, чаще всего респонденты выступают против увеличения возраста выхода на пенсию по старости, хотят, чтобы формула расчета пенсии стала более прозрачной, говорят о необходимости возврата к старому порядку начисления пенсии, который учитывал стаж и размер заработной платы.

Мужчины признавались в неосведомленности чаще (37% против 25% среди женщин). 4 из 10 представительниц слабого пола затрудняются оценить справедливость пенсионной формулы (против 25% среди мужчин).

Чаще всего же в незнании базовых принципов расчета пенсии признавались горожане до 34 лет: «Слишком далеко до пенсии, все еще может несколько раз измениться».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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