ИНК получила заключение Ростехнадзора о соответствии производственного объекта проектным требованиям

Иркутская нефтяная компания (ИНК) прошла проверку и получила заключение Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о соответствии построенного объекта капитального строительства «Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении». 2 этап» требованиям проектной документации.

Установлено, что работы завершены в полном объеме, нарушений требований не выявлено. Строительство станции является реализацией проекта компании по утилизации попутного нефтяного газа посредством его закачки обратно в пласт и позволит существенно сократить количество выбросов в атмосферу.

ИНК первая в России приступила в 2010 году к реализации сайклинг-процесса, построив на Ярактинском месторождении установку комплексной подготовки газа и компрессорную станцию.