Монголия и Беларусь вошли в топ-5 направлений иркутян в праздничные выходные

Сервис бронирования отелей МТС Travel, входящий в цифровую экосистему МТС, на базе обезличенной Big Data МТС проанализировал поездки россиян, и жителей Иркутской области в частности, за границу с 30 декабря по 8 января включительно. В топ-5 наиболее посещаемых в этот период стран у иркутян вошли Монголия и Беларусь. При этом самая популярная у россиян страна - Турция - в пятерку лидирующих у жителей Приангарья направлений не вошла.

Иркутские туристы, выезжающие за границу в новогодние каникулы, ожидаемо чаще всего посещали солнечный Таиланд и Китай, который открыл авиасообщения для россиян. В пятерку приоритетных направлений для отдыха также вошли Монголия, Беларусь и Казахстан.

Что касается общероссийского тренда, то именно страны дальнего зарубежья составили 42% от всего выездного турпотока с 30 декабря по 8 января включительно. За год количество поездок в дальнее зарубежье выросло на 14%. Самой популярной страной у россиян стала Турция – ее доля от общего турпотока в дальнее зарубежье составила 20%. Тем не менее количество поездок на январские каникулы в Турцию упало относительно показателя прошлого года на 12%. Это может быть связано с удорожанием отдыха, а также с появлением новых направлений для российских туристов, в том числе после снятия ковидных ограничений.

На втором месте среди стран дальнего зарубежья Объединенные Арабские Эмираты – в новогодние каникулы доля поездок в эту страну составила 18%. Турпоток на новогодние каникулы в ОАЭ вырос на 11% год к году. Тройку лидеров в рейтинге замыкает Китай – на него пришлось 12% от всего турпотока в дальнее зарубежье.