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Полтора километра дороги отремонтируют на улице Ленинградская в Иркутске

На отрезке от улицы Новаторов до Маршала Говорова полностью заменят покрытие. Об этом рассказали в мэрии.

– По условиям муниципального контракта подрядчик должен провести переустройство колодцев ливневой канализации, смонтировать современное освещение, обустроить тротуары. На завершающем этапе работ установят дорожные знаки, восемь новых светофоров с Г-образными опорами, искусственные дорожные неровности, нанесут разметку с применением световозвращающих элементов, – сообщил председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков.

На Ленинградской проведут санитарную обрезку деревьев и кустарников. Кроме того, предусмотрено компенсационное озеленение: вдоль улицы высадят 22 маньчжурских ясеня. Также будет выполнено устройство газона методом гидропосева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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