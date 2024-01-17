Новости

Новостройки Санкт-Петербурга – без падений и взлетов

В 2023 году в агломерации северной столицы заключено 78 тыс. сделок с квартирами и апартаментами в новостройках. Такие данные приводит Циан.Аналитика.

В отличие от Московского региона и большинства городов-миллионников в Петербургском регионе не зафиксировано рекордных объемов продаж (с 2017 по 2021 год здесь продавалось больше жилья).

В декабре число сделок продолжило сокращаться – спрос сейчас на 13% ниже сентябрьских максимумов. Это происходит несмотря на аккуратный подход к индексации цен (к примеру, в Ленинградской области стоимость метра в экспозиции за год почти не выросла) и приближающейся к 90% доле ипотечных сделок.

«Сокращение лимитов по суммам, доступным по льготной ипотеке, сильнее ударит по рынку региона, так как востребованность популярных здесь межрегиональных сделок станет меньше», – подводят итог эксперты Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Итоги 2023
«Слата» завершила год с одним из самых больших в России показателей лояльности покупателей
«Это был лучший год для ресторанов и гостиниц». Эксперты – о прорывном 2023-м
«Смотрю в будущее без иллюзий. Будет сложно ещё несколько лет» – Дмитрий Кузнецов, MetaEstate
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес