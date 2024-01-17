ВТБ намерен увеличить число получателей соцвыплат в 4 раза

По итогам 2023 года количество получателей соцвыплат через ВТБ увеличилось в 1,5 раза до 800 тысяч человек. В рамках новой стратегии на горизонте 2026 года ВТБ планирует увеличить число получателей социальных выплат до 3 млн человек. Об этом 16 января в рамках Дня финансов на площадке Международной выставки-форума «Россия» рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Сегодня ВТБ обслуживает более 19 млн активных клиентов, а аудитория банка по итогам прошлого года выросла на 2,3 млн человек. В рамках новой стратегии мы будем усиливать эти показатели и уделять особое внимание комплексному обслуживанию российских семей, предоставлению им необходимых финансовых сервисов, созданию максимально простой и удобной цифровой среды, в том числе по взаимодействию с госорганами для упрощения доступа к программам соцподдержки. ВТБ постоянно совершенствует пул продуктов и услуг, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии. Сегодня в онлайн-банке ВТБ можно узнать о доступных социальных пособиях, подать заявление на получение имущественного налогового вычета, а также оформить ипотеку с использованием материнского капитала. Рассчитываем, что на горизонте 2026 года мы увеличим число получателей социальных выплат практически в 4 раза, до 3 млн человек», — отметил Георгий Горшков.

В рамках поддержки российских семей ВТБ реализует ряд специальных сервисов. «Социальные калькулятор» позволяет за 2 минуты через раздел «Госуслуги» в ВТБ Онлайн узнать о всех положенных клиенту мерах соцподдержки и получить пособия от государства. Для снижения ошибок и отказа при онлайн-оформлении пособий пользователям доступно автоматическое заполнение реквизитов счета. «Социальный калькулятор» позволяет клиентам через ВТБ Онлайн сделать расчет положенных детских выплат. Если родители получают детские пособия на карту ВТБ, каждый ребенок в семье получает от банка страхование от кардио и онкозаболеваний.

Одной из самых востребованных госуслуг среди клиентов стало цифровое оформление налоговых вычетов. Вся процедура проходит дистанционно – не нужно собирать бумажные документы, оформлять декларацию 3-НДФЛ и посещать отделения банка и налоговой службы. Сервисом упрощенного возврата налогов на имущество воспользовались 11% ипотечных заемщиков банка, взявших ипотеку с 2020 года. С 2021 года клиенты ВТБ уже вернули свыше 6 млрд рублей, а процесс получения денег ускорился в 4 раза – средний срок от подачи заявки до зачисления сократился с 4 месяцев до 26 дней.

С 1 января 2024 года ВТБ полностью отменил комиссию за оплату услуг ЖКХ. Ранее они не тарифицировались в онлайн-каналах и банкоматах ВТБ, а с нового года комиссия не взимается и в офисной сети. В ВТБ сервис онлайн-оплаты включает в себя более 50 тысяч организаций по всей России, и уже 99% платежей в ВТБ Онлайн проходят без комиссии для всех клиентов.

Кроме того, пользователи ВТБ Онлайн могут в несколько кликов распорядиться материнским капиталом. В 80% семьи используют материнский капитал на улучшение жилищных условий – 2023 год стал рекордным для ипотечного рынка как по объему, так и по количеству выданных ипотек. С 2021 года клиенты ВТБ в 88% случаях оформляют погашение действующей ипотеки через ВТБ Онлайн. 15,2% ипотек с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса клиенты ВТБ оформили дистанционно.