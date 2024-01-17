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Рынок авто с пробегом вырос на 21%

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) оценили продажи а/м с пробегом за 2023 г. на основе данных регистраций.  Успех первых трех кварталов позволил рынку вырасти до 6,64 миллионов «штук» - плюс 21,2% или 1,2 миллиона сделок. Однако последние четыре месяца его объем снижался – с 647,1 тысячи а/м в августе до 507,6 тысячи в декабре. Причем декабрь относительно ноября для марок из топ-20 оказался особенно провальным, а лидирующая Lada потеряла более 10 тысяч сделок. Тем удивительнее было наблюдать, как в этот же период продолжали расти перерегистраций «китайцев», которые в целом за год прибавили почти в 2 раза (+45%).  27,3% российского пробежного рынка по итогам 2023 года заняли японские авто, 23,6% - отечественные, 14% - немецкие, 13% - корейские, 7,2% - американские. В 2024 году рынок скорее всего ждет стагнация или даже падение до 6-6,5 миллионов «штук».

Первые восемь месяцев 2023 года рынок автомобилей с пробегом рос воодушевляющими темпами. В августе, несмотря на сезон отпусков, количество перерегистрации легковых автомобилей оказалось рекордным за последние годы – 647,1 тысячи «штук». В 2023 году сегмент машин с пробегом мог бы увеличится более чем на 30%. Однако в правительстве был принят закон о внеплановом повышении утилизационного сбора, который ожидали только в 2024.  Вместе с этим, опасаясь вторичных санкций Запада, ввела новые ограничения экспорта Япония, затем Корея. Жестче стали контролироваться поставки машин через Казахстан. В целом ввоз машин с пробегом постепенно снизился с июльских 50 тысяч «штук» в 2-2,5 раза. Всю осень и декабрь число перерегистраций сокращалось. А итог года не так хорош, как предполагалось ранее – всего 6,64 миллиона сделок (+21,2%).

Так или иначе, топ-20 самых часто перепродаваемых марок остался без изменений. Lada улучшила годовой результат до 1,57 миллиона «штук». Но прирост оказался заметно ниже рынка (+14,7%). Особенно сильно, более чем на 10 тысяч автомобилей в месяц, снизились продажи декабря относительно ноября. Дилеры наполнили склады и стали отдавать машины с дисконтом. Похоже, что, как и хотели в Тольятти, клиенты марки стали оказывать больше внимания сегменту новых машин. Пока из 26,6% рынка (1,77 млн а/м), которые сохранили за собой все российские марки, 23,6% принадлежит «Ладе».

Рыночная доля японских брендов составила 27,3% рынка (1,81 млн а/м).  Это примерно столько же, сколько и год назад (26,9%). Однако, если посмотреть на результаты декабря, то у «японцев» уже заметно снижение продаж (25% рынка). Причем, если в последнем месяце 2022 года у нас было продано 146 тысяч машин из этой страны, то в декабре 2023 года – уже 128 тысяч а/м. В то же время Toyota (715,6 тысячи сделок) наверняка еще долго сможет сохранять место лучшего иностранного бренда, слишком велик ее отрыв от остальных. Чем не может похвастать Nissan (330 тысяч а/м), который вскоре рискует потерять место в пятерке лучших. Honda (208 тысяч а/а), Mitsubishi (167 тысяч а/м) и Mazda (145 тысяч а/м) изначально не претендовали на роли лидеров, но их машин очень много на вторичном рынке, и в топ-20 они держаться уверено. А вот Subaru (61 тысяча а/м) и Suzuki (58 тысяч а/м) все больше рискуют остаться за рамками рейтинга.

С «корейцами» (866,1 тыс. а/м, 13% - доля рынка) этого пока не произойдет. Kia и Hyundai продолжают делить свой сегмент примерно поровну. Машины этих стран, несмотря на запреты, массово продолжали возить через Киргизию.

В свою очередь автомобили Германии (931 тыс. а/м, доля рынка - 14%) наша страна продолжает получать по большей части через Белоруссию. Но большинство сделок с машинами марок из этой страны происходит благодаря тому, что в прежние годы они массово выпускались в России. На Volkswagen пришлось 294,3 тысячи перерегистраций, на BMW - 195 тысяч, Mercedes-Benz - 172 тысячи, Opel - 132 тысячи, Audi – 117 тысяч.

За счет достижений прошлых лет пока сохранили популярность также Renault, Chevrolet, Ford, Skoda и Daewoo. Но их провалы декабря тоже едва ли могут внушать оптимизм.

Тем удивительнее было наблюдать, как в этот же период продолжали расти перерегистрации «китайцев». В декабре у некоторых брендов прибавка составила 40-45%. LiXiang, Hongqi и Omoda прибавили в декабре больше 40%. Динамика продаж JAC и Kaiyi составила 30-31%. На 20-27% больше покупателей получили в декабре Voyah, Tank, BYD, Exeed и Changan. Всего за 2023 год новых владельцев нашли 145,6 тысячи автомобилей с пробегом из Поднебесной, почти в 2 раза больше, чем годом ранее (+45%).  Если в декабре 2022 года общая доля «китайцев» на рынке АСП составляла 1,8%, то в ноябре 2023 – 2,5%, а в декабре 2023 – 2,7%. Драйверами роста выступили наполненность сегмента новых машин и факт того, что все больше «китайцев» проходит через автосалоны, где дилеры при продаже машин этой страны стали получать более весомые поддержки, чем при реализации любых других автомобилей.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:

«В 2024 году можно ожидать дальнейшего роста продаж подержанных китайских машин. С учетом быстрой наполняемости сегмента новых автомобилей мы наверняка увидим не менее 200 тысяч перерегистраций. Тем не менее, в пятерке стран лидеров Поднебесную ждать пока не стоит – слишком велики еще объемы «живых» автомобилей других стран, которые уверенно продавались в России предыдущие 30 лет.  При этом, если не случится существенного снижения ставки рефинансирования и кредиты не станут более доступными, вторичный рынок в лучшем случае ждет стагнация, в худшем - падение до 6-6,5 миллионов «штук».

Топ-20 популярных марок среди а/м с пробегом по итогам 2023 г.

Марка

Январь-декабрь 2023

Январь-декабрь 2022

Декабрь 2023

Ноябрь 2023

Динамика

2023  / 2022

1

LADA

1565709

1364626

130317

140439

14,7%

2

Toyota

715606

584164

50752

54418

22,5%

3

Kia

387813

313152

28493

31600

23,8%

4

Hyundai

331746

271631

24777

26647

22,1%

5

Nissan

330055

276069

22706

25636

19,6%

6

Volkswagen

294321

236197

22699

25800

24,6%

7

Renault

226907

204499

18027

18752

11,0%

8

Chevrolet

220059

184020

17110

18705

19,6%

9

Ford

217603

181500

15455

17617

19,9%

10

Honda

207726

156852

14142

15 331

32,4%

11

BMW

194844

150370

14387

14787

29,6%

12

Mercedes-Benz

172197

143750

13103

13464

19,8%

13

Mitsubishi

167366

139074

12210

13751

20,3%

14

Škoda

154271

121698

11607

12615

26,8%

15

Mazda

145021

116602

10426

11454

24,4%

16

Opel

132081

102879

9174

10975

28,4%

17

Daewoo

122371

99862

9659

10754

22,5%

18

Audi

116656

93615

8543

9056

24,6%

19

Lexus

68388

55913

4909

5159

22,3%

20

Subaru

61426

46879

4329

4707

31,0%

 

Топ-10 китайских марок по динамике роста в декабре 2023 г.

Марка

Декабрь 23

Ноябрь 23

Динамика

1

LiXiang

54

37

45,9%

2

Hongqi

43

30

43,3%

3

Omoda

198

141

40,4%

4

Kaiyi

38

29

31,0%

5

JAC

160

123

30,1%

6

Voyah

43

34

26,5%

7

Tank

58

46

26,1%

8

BYD

416

332

25,3%

9

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Exeed

471

383

23,0%

10

Changan

460

383

20,1%

Источник данных – регистрации а/м от компании Автомаркетолог


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