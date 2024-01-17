Рынок авто с пробегом вырос на 21%

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) оценили продажи а/м с пробегом за 2023 г. на основе данных регистраций. Успех первых трех кварталов позволил рынку вырасти до 6,64 миллионов «штук» - плюс 21,2% или 1,2 миллиона сделок. Однако последние четыре месяца его объем снижался – с 647,1 тысячи а/м в августе до 507,6 тысячи в декабре. Причем декабрь относительно ноября для марок из топ-20 оказался особенно провальным, а лидирующая Lada потеряла более 10 тысяч сделок. Тем удивительнее было наблюдать, как в этот же период продолжали расти перерегистраций «китайцев», которые в целом за год прибавили почти в 2 раза (+45%). 27,3% российского пробежного рынка по итогам 2023 года заняли японские авто, 23,6% - отечественные, 14% - немецкие, 13% - корейские, 7,2% - американские. В 2024 году рынок скорее всего ждет стагнация или даже падение до 6-6,5 миллионов «штук».

Первые восемь месяцев 2023 года рынок автомобилей с пробегом рос воодушевляющими темпами. В августе, несмотря на сезон отпусков, количество перерегистрации легковых автомобилей оказалось рекордным за последние годы – 647,1 тысячи «штук». В 2023 году сегмент машин с пробегом мог бы увеличится более чем на 30%. Однако в правительстве был принят закон о внеплановом повышении утилизационного сбора, который ожидали только в 2024. Вместе с этим, опасаясь вторичных санкций Запада, ввела новые ограничения экспорта Япония, затем Корея. Жестче стали контролироваться поставки машин через Казахстан. В целом ввоз машин с пробегом постепенно снизился с июльских 50 тысяч «штук» в 2-2,5 раза. Всю осень и декабрь число перерегистраций сокращалось. А итог года не так хорош, как предполагалось ранее – всего 6,64 миллиона сделок (+21,2%).

Так или иначе, топ-20 самых часто перепродаваемых марок остался без изменений. Lada улучшила годовой результат до 1,57 миллиона «штук». Но прирост оказался заметно ниже рынка (+14,7%). Особенно сильно, более чем на 10 тысяч автомобилей в месяц, снизились продажи декабря относительно ноября. Дилеры наполнили склады и стали отдавать машины с дисконтом. Похоже, что, как и хотели в Тольятти, клиенты марки стали оказывать больше внимания сегменту новых машин. Пока из 26,6% рынка (1,77 млн а/м), которые сохранили за собой все российские марки, 23,6% принадлежит «Ладе».

Рыночная доля японских брендов составила 27,3% рынка (1,81 млн а/м). Это примерно столько же, сколько и год назад (26,9%). Однако, если посмотреть на результаты декабря, то у «японцев» уже заметно снижение продаж (25% рынка). Причем, если в последнем месяце 2022 года у нас было продано 146 тысяч машин из этой страны, то в декабре 2023 года – уже 128 тысяч а/м. В то же время Toyota (715,6 тысячи сделок) наверняка еще долго сможет сохранять место лучшего иностранного бренда, слишком велик ее отрыв от остальных. Чем не может похвастать Nissan (330 тысяч а/м), который вскоре рискует потерять место в пятерке лучших. Honda (208 тысяч а/а), Mitsubishi (167 тысяч а/м) и Mazda (145 тысяч а/м) изначально не претендовали на роли лидеров, но их машин очень много на вторичном рынке, и в топ-20 они держаться уверено. А вот Subaru (61 тысяча а/м) и Suzuki (58 тысяч а/м) все больше рискуют остаться за рамками рейтинга.

С «корейцами» (866,1 тыс. а/м, 13% - доля рынка) этого пока не произойдет. Kia и Hyundai продолжают делить свой сегмент примерно поровну. Машины этих стран, несмотря на запреты, массово продолжали возить через Киргизию.

В свою очередь автомобили Германии (931 тыс. а/м, доля рынка - 14%) наша страна продолжает получать по большей части через Белоруссию. Но большинство сделок с машинами марок из этой страны происходит благодаря тому, что в прежние годы они массово выпускались в России. На Volkswagen пришлось 294,3 тысячи перерегистраций, на BMW - 195 тысяч, Mercedes-Benz - 172 тысячи, Opel - 132 тысячи, Audi – 117 тысяч.

За счет достижений прошлых лет пока сохранили популярность также Renault, Chevrolet, Ford, Skoda и Daewoo. Но их провалы декабря тоже едва ли могут внушать оптимизм.

Тем удивительнее было наблюдать, как в этот же период продолжали расти перерегистрации «китайцев». В декабре у некоторых брендов прибавка составила 40-45%. LiXiang, Hongqi и Omoda прибавили в декабре больше 40%. Динамика продаж JAC и Kaiyi составила 30-31%. На 20-27% больше покупателей получили в декабре Voyah, Tank, BYD, Exeed и Changan. Всего за 2023 год новых владельцев нашли 145,6 тысячи автомобилей с пробегом из Поднебесной, почти в 2 раза больше, чем годом ранее (+45%). Если в декабре 2022 года общая доля «китайцев» на рынке АСП составляла 1,8%, то в ноябре 2023 – 2,5%, а в декабре 2023 – 2,7%. Драйверами роста выступили наполненность сегмента новых машин и факт того, что все больше «китайцев» проходит через автосалоны, где дилеры при продаже машин этой страны стали получать более весомые поддержки, чем при реализации любых других автомобилей.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:

«В 2024 году можно ожидать дальнейшего роста продаж подержанных китайских машин. С учетом быстрой наполняемости сегмента новых автомобилей мы наверняка увидим не менее 200 тысяч перерегистраций. Тем не менее, в пятерке стран лидеров Поднебесную ждать пока не стоит – слишком велики еще объемы «живых» автомобилей других стран, которые уверенно продавались в России предыдущие 30 лет. При этом, если не случится существенного снижения ставки рефинансирования и кредиты не станут более доступными, вторичный рынок в лучшем случае ждет стагнация, в худшем - падение до 6-6,5 миллионов «штук».

Топ-20 популярных марок среди а/м с пробегом по итогам 2023 г.

№ Марка Январь-декабрь 2023 Январь-декабрь 2022 Декабрь 2023 Ноябрь 2023 Динамика 2023 / 2022 1 LADA 1565709 1364626 130317 140439 14,7% 2 Toyota 715606 584164 50752 54418 22,5% 3 Kia 387813 313152 28493 31600 23,8% 4 Hyundai 331746 271631 24777 26647 22,1% 5 Nissan 330055 276069 22706 25636 19,6% 6 Volkswagen 294321 236197 22699 25800 24,6% 7 Renault 226907 204499 18027 18752 11,0% 8 Chevrolet 220059 184020 17110 18705 19,6% 9 Ford 217603 181500 15455 17617 19,9% 10 Honda 207726 156852 14142 15 331 32,4% 11 BMW 194844 150370 14387 14787 29,6% 12 Mercedes-Benz 172197 143750 13103 13464 19,8% 13 Mitsubishi 167366 139074 12210 13751 20,3% 14 Škoda 154271 121698 11607 12615 26,8% 15 Mazda 145021 116602 10426 11454 24,4% 16 Opel 132081 102879 9174 10975 28,4% 17 Daewoo 122371 99862 9659 10754 22,5% 18 Audi 116656 93615 8543 9056 24,6% 19 Lexus 68388 55913 4909 5159 22,3% 20 Subaru 61426 46879 4329 4707 31,0%

Топ-10 китайских марок по динамике роста в декабре 2023 г.

Марка Декабрь 23 Ноябрь 23 Динамика 1 LiXiang 54 37 45,9% 2 Hongqi 43 30 43,3% 3 Omoda 198 141 40,4% 4 Kaiyi 38 29 31,0% 5 JAC 160 123 30,1% 6 Voyah 43 34 26,5% 7 Tank 58 46 26,1% 8 BYD 416 332 25,3% 9 Читайте также: Производство машин Hyundai и Kia может возобновиться под новым брендом Самые популярные авто с пробегом подорожали в 2023 году от 8% до 26% Exeed 471 383 23,0% 10 Changan 460 383 20,1%

Источник данных – регистрации а/м от компании Автомаркетолог