Режим повышенной готовности введут в Иркутской области из-за Крещения

В Иркутской области с 18 по 20 января будет действовать режим повышенной готовности. Его ввели в связи с празднованием Крещения Господнего, рассказали в региональном правительстве.

«Главы муниципальных образований должны обеспечить контроль на местах купания людей в иорданях, организовать пункты обогрева, переодевания, дополнительного питания, освещение в вечернее и ночное время», – пояснили власти.

На территориях проведения крещенских купаний должны дежурить ответственные ведомства. Кроме того, с 18 января на усиленный режим работы на период празднования Крещения переходит ГУ МЧС России по Иркутской области.