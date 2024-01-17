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Телефонные мошенники за день похитили у жителей Приангарья 7 млн рублей

Четырнадцать жителей Иркутской области за минувшие сутки стали жертвами мошенников и отдали им почти 7 миллионов рублей, рассказали в региональной полиции.

«Аферисты представлялись сотрудниками банка, госслужащими, дилерами сельскохозяйственной техники и инвестиционными менеджерами», – пояснили в ведомстве.

Одну из самых больших сумм отдал 48-летний житель Усольского района. Мужчину убедили оформить в кредит деньги и перевести аферистам якобы для спасения сбережений. Сибиряк лишился 2 млн 300 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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