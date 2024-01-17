Ангарчанка обманула детей и пенсионеров на 6 млн рублей

27-летняя жительница Ангарска стала фигуранткой уголовного дела – ее заподозрили в причастности к хищению денег у детей и пенсионеров. Женщина работала курьером на других аферистов. Подробности рассказали в ГУ МВД Росси по Иркутской области.

«Она вступила в сговор с неустановленными лицами для совершения мошеннических действий. С этой целью она лично получала деньги от обманутых пожилых и малолетних, которые думали, что их родственники попали в ДТП», – пояснили в ведомстве.

Позже курьер отправляла собранные деньги другим мошенникам, за что получала вознаграждение. В общей сложности она помогла обмануть шесть человек на сумму более 6 млн рублей. Аферистке грозит реальное тюремное заключение на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.